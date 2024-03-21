中國娃娃出道25年現況曝光「完全沒變」！搭上台灣網紅

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聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
中國娃娃與展榮展瑞合作新歌。圖／Projext 52 （音樂計劃）與錦嘉國際提供
中國娃娃與展榮展瑞合作新歌。圖／Projext 52 （音樂計劃）與錦嘉國際提供

中國娃娃（China Dolls）成軍25年，暌違3年的她們帶著全新單曲「SISTER SISTER」回歸，邀請展榮展瑞K.R Bros一同填詞，同時邀請展榮展瑞飛來泰國拍MV。

展榮展瑞表示這次合作過程中，雖然時間很短，只有5天的時間要完成填詞、錄音、練舞、定裝及MV拍攝，整個過程猶如高鐵般快速，雖然緊繃、時間緊湊但是卻很好玩，做音樂就是件很快樂的事。而在拍攝現場，兩組團體之間也展現出彼此的默契與合作精神，過程充滿趣味與歡笑。

展榮展瑞說：「雖然現場充斥著泰文、英文及中文，但有時還是會有講不出來的狀況。這時候就要靠娃娃展現她的多國語言才能了，現場就看她中、泰、英文流暢地變換自如，聽說她現在還在學法文，之後還可以一起去歐洲。」

中國娃娃覺得這次在泰國拍攝MV的經歷對雙方來說都是個難忘的回憶，娃娃表示在充滿泰文的環境中完成歌曲錄製與MV拍攝，雖然面臨語言隔閡，但透過音樂與身體語言的交流，讓整個過程充滿了趣味與互動。

對於與女神合作，展榮展瑞覺得這個合作是個奇妙的感覺也很感動能與當年的女神合作，最感動的是MV拍完那天，聽到娃娃說：「等了25年就是在等這一天。」她進一步解釋：「這25年以來中國娃娃都沒有跟男團在音樂上或是MV有合作，應該就是在等展榮展瑞長大啦！就是個在對的時間遇上對的人。」

中國娃娃與展榮展瑞在泰國最大的暹羅樂園拍攝MV三人合照，展瑞（左起）、娃娃及展榮。圖／Projext 52 （音樂計劃）與錦嘉國際提供
中國娃娃與展榮展瑞在泰國最大的暹羅樂園拍攝MV三人合照，展瑞（左起）、娃娃及展榮。圖／Projext 52 （音樂計劃）與錦嘉國際提供

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