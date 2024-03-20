布魯斯威利69歲生日 前妻黛咪摩兒曝「對視」近照：我們愛你

好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）因病退出幕前，不過他對抗疾病之路有家人支持，老婆艾瑪還和前妻黛咪摩兒合作幫助布魯斯威利，外界嘆巨星因病引退，但看到布魯斯威利與老婆艾瑪和前妻黛咪摩兒的互動，也稱是最佳典範。

黛咪摩兒於社群曬出近期與布魯斯威利的合照，照片中布魯斯威利坐在單人沙發上，黛咪摩兒則坐在椅子把手上，兩人注視著彼此。黛咪摩兒寫道：「Happy birthday, BW! We love you and are so grateful for you.（生日快樂，BW！我們愛你，非常感激你）」，慶祝布魯斯威利69歲生日。

布魯斯威利與黛咪摩兒於2000年結婚13年婚姻，離婚後仍維持友好關係，2009年與艾瑪結婚，2任婚姻育有5個女兒。

布魯斯威利2022年確診患上失語症，家屬宣布正式退出影壇，隔年又被診斷出罹患額顳葉失智症，該疾病目前無法治癒。

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