布魯斯威利69歲生日 前妻黛咪摩兒曝「對視」近照：我們愛你

好萊塢巨星布魯斯威利(Bruce Willis)因病退出幕前,不過他對抗疾病之路有家人支持,老婆艾瑪還和前妻黛咪摩兒合作幫助布魯斯威利,外界嘆巨星因病引退,但看到布魯斯威利與老婆艾瑪和前妻黛咪摩兒的互動,也稱是最佳典範。

黛咪摩兒於社群曬出近期與布魯斯威利的合照,照片中布魯斯威利坐在單人沙發上,黛咪摩兒則坐在椅子把手上,兩人注視著彼此。黛咪摩兒寫道:「Happy birthday, BW! We love you and are so grateful for you.(生日快樂,BW!我們愛你,非常感激你)」,慶祝布魯斯威利69歲生日。

布魯斯威利與黛咪摩兒於2000年結婚13年婚姻,離婚後仍維持友好關係,2009年與艾瑪結婚,2任婚姻育有5個女兒。

布魯斯威利2022年確診患上失語症,家屬宣布正式退出影壇,隔年又被診斷出罹患額顳葉失智症,該疾病目前無法治癒。

