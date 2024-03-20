整套厚過一塊磚！大S控汪小菲動粗 「哈利波特精裝版」有多重引熱議

大S與汪小菲離婚後官司糾紛不斷，而汪小菲19日在法庭上指控大S離婚前寄奢侈品到韓國，引發外界揣測，今大S發聲明反擊，不僅公開說出汪小菲出軌，還曝光曾遭汪小菲動粗，讓人震驚，而文中特別「抄起哈利波特精裝版砸向我」更引起網友熱議。

網友熱議「哈利波特精裝版」有多重？分享套書介紹，一整套重達7.7公斤，網驚問：「應該只是拿一本不可能拿一套吧…那也抓不起來啊」、「整套厚過一塊磚頭」，還有網友分析應該可能是20周年終極收藏版，不過無論一本還是一套，無論精裝版或平裝，重點是抄物品砸人讓人震驚，直轟「他竟然用《哈利波特》實施家暴，天下第一爛人」，還有人留言「阿瓦達索命請向汪小菲索命」。而「哈利波特精裝」意外引起討論，也有網友直呼：「哈利波特精裝版做錯了什麼？」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

哈利波特精裝版重量引起網友討論。圖／截自微博

哈利波特精裝版重量引起網友討論。圖／截自微博

網友砲轟汪小菲。圖／截自微博

哈利波特精裝版重量引起網友討論。 圖／擷自微博

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