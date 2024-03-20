門票開搶！張學友不瞞了 5月唱進小巨蛋加碼超暖福利

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聯合報／ 記者林士傑／即時報導
張學友的「60+」世界巡演以芭蕾、管弦樂與流行音樂元素結合貫穿。圖／超級圓頂提供
張學友的「60+」世界巡演以芭蕾、管弦樂與流行音樂元素結合貫穿。圖／超級圓頂提供

張學友宣布「60+」世界巡演5月移師台北小巨蛋，自5月31日起至6月9日連續2個週末舉辦6場，相隔6年、5度攻蛋，加上「60+」世界巡演邀約不斷，但他表示從來不把破紀錄當成開演唱會的目標，他謙虛地說：「盡力做好每一場表演，每多做一場就代表有更多一點的支持，感謝大家對我的眷顧。」

上個月本報獨家報導張學友將在5月攻蛋開唱，一路唱了近40年，他的舞台演繹從青澀生疏到成熟穩練，唯獨不變是歌聲始終保有發自於心的滲透力與感染力，他笑著說：「我老了，但進步了！我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但我相信在人生不同階段還是可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩演出。」

上回「學友・經典演唱會」累計場次為233場，放眼歌壇無人能及，他的「60+」世界巡演去年6月在澳門啟航，以芭蕾、管弦樂與流行音樂元素結合貫穿，完美展現出他在「60+」後的優雅與品味，陸續唱進大陸、香港和星馬等多座城市，至今累積場次來到105場。而為了幫觀眾拉近和歌神之間的距離，演唱會冠名贊助商TOYOTA特別發起「TOYOTA超友愛信箱」活動，會在每場演出日當天設攤提供歌迷送信，屆時會交由經紀公司轉交給張學友。

張學友「60+」世界巡演台北站時間為5月31日、6月1、2、7、8、9日共6場，票價為800元至5880元不等，中國信託卡友（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡）於30日上午11點28分限區限量優先購票，同日下午1點26分全面啟售，購票請洽KKTIX售票系統。

張學友宣布「60+」世界巡演5月移師台北小巨蛋。圖／超級圓頂提供
張學友宣布「60+」世界巡演5月移師台北小巨蛋。圖／超級圓頂提供
張學友(右)的歌聲始終保有發自於心的滲透力與感染力。圖／超級圓頂提供
張學友(右)的歌聲始終保有發自於心的滲透力與感染力。圖／超級圓頂提供

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