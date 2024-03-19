周杰倫槓上網易 一審出爐周董敗訴！

周杰倫槓上網易，雙方陷入「不正當競爭糾紛」，今（19）日一審結果出爐，周杰倫敗訴。而杰威爾也回應了。

網易2022年推出遊戲「天下3」舉行自費抽獎送周杰倫專輯，不過周杰倫方認為遊戲公司沒有獲得授權就舉辦活動，該活動與周杰倫無關，因此提起訴訟。

一審結果「天下3」勝訴，法院駁回杰威爾求償人民幣205萬（約台幣9百萬元），法院認定轉發抽獎模式僅是微博常見宣傳方式，「天下3」自費送專輯不具備營利性質，較難讓人產生周杰倫為該遊戲代言，並未違反商業道德，因此判定不構成不正當競爭。

對此，杰威爾音樂表示：「此為未經本公司授權的商業行為，公司一定會採取維權動作，捍衛藝人的權利。」二審26日開庭

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