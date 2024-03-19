快訊

東成醬油遭爆混用他廠醬汁 公司晚間宣布開放退貨

高雄11區小心空汙！岡山空地廢棄物大火已滅 但恐飄異味

周杰倫槓上網易 一審出爐周董敗訴！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
周杰倫。圖／摘自臉書
周杰倫。圖／摘自臉書

周杰倫槓上網易，雙方陷入「不正當競爭糾紛」，今（19）日一審結果出爐，周杰倫敗訴。而杰威爾也回應了。

網易2022年推出遊戲「天下3」舉行自費抽獎送周杰倫專輯，不過周杰倫方認為遊戲公司沒有獲得授權就舉辦活動，該活動與周杰倫無關，因此提起訴訟。

一審結果「天下3」勝訴，法院駁回杰威爾求償人民幣205萬（約台幣9百萬元），法院認定轉發抽獎模式僅是微博常見宣傳方式，「天下3」自費送專輯不具備營利性質，較難讓人產生周杰倫為該遊戲代言，並未違反商業道德，因此判定不構成不正當競爭。

對此，杰威爾音樂表示：「此為未經本公司授權的商業行為，公司一定會採取維權動作，捍衛藝人的權利。」二審26日開庭

延伸閱讀

撞臉周杰倫吸300萬粉！ 「粥餅倫」淚喊窮怕 仍堅持不帶貨

韓韶禧返韓嫣然一笑全網融化！再被爆「手戴定情戒指」

劉品言床戰法國帥哥 自己討論「招式」超害羞

流量女王楊冪曬收工照 「小拇指」短到離奇網笑了

相關新聞

周杰倫槓上網易 一審出爐周董敗訴！

周杰倫槓上網易，雙方陷入「不正當競爭糾紛」，今（19）日一審結果出爐，周杰倫敗訴。而杰威爾也回應了。

為他學烹飪考證照 小優遭爆分手建商男友

38歲小優(游振宜)自「大學生了沒」出道，節目上不惜搞笑扮醜的她，如今身邊姊妹淘Apple、蘿莉塔和楊晨熙等人近年紛紛結...

張震嶽滑完雪患病！劇痛如「大面積電擊」走路像長芒果

張震嶽近日在社群分享近況，自曝近期患上帶狀皰疹，劇痛有如「肌肉大面積遭電擊」，左大腿內側尤其痛，讓他睡不著覺，雖然帶來生...

資深媒體人農曆年前送醫搶救 驚爆於家中病逝

資深媒體人、前中視總經理朱宗軻驚傳於3月15日上午7點30分病逝，享壽85歲，據「TVBS新聞網」報導，朱宗軻2021年...

火星人布魯諾傳欠15億賭債賣身駐唱8年 賭場發聲明否認

美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）日前被傳出在拉斯維加斯知名度假村MGM欠下高達5000萬美金（約新台幣15.8億）的賭債，因此需要在賭場酒店駐場唱歌

林襄跳槽成「小龍女」 傳付百萬賠償樂天 經紀人回應了

林襄從樂天跳槽到味全龍成為「小龍女」後，傳出李多慧也被招攬，因此被爆出樂天方面為避免啦啦隊再被挖角，祭出「林襄條款」，就是約滿離團的樂天女孩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。