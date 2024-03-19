為他學烹飪考證照 小優遭爆分手建商男友
38歲小優(游振宜)自「大學生了沒」出道，節目上不惜搞笑扮醜的她，如今身邊姊妹淘Apple、蘿莉塔和楊晨熙等人近年紛紛結婚生子，剩她形單影隻，據「鏡週刊」報導，小優去年經友人介紹認識了建商男友，她還為對方學習烹飪，甚至考取中餐丙級證照，但上個月男友卻提出分手，讓她相當難過。
小優經朋友介紹認識了在建商上班的男友，兩人因個性相近一拍即合，小優也帶著男友加入自己的社交圈，也向工作人員介紹男友，而男友人前和她有說有笑，但個性慢熱，在不熟的人面前話比較少，而小優深知「要抓住男人的心，就要先抓住對方的胃」的道理，精進廚藝之餘還考上丙級證照，無奈男友上個月提出分手，讓她的人妻夢碎。
其實小優雖然形象偏諧星，但她身邊一直不乏追求者，桃花頗旺，但她看男人的眼光有待加強，身邊好友點出她的問題就是喜歡壞男人，若能改掉被虐傾向，戀情也有機會能開花結果。
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