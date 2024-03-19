快訊

獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

PLG／國王承認了！林書豪靜脈雷射誤觸禁藥 下架影片道歉

白沙屯媽有「雷達」 距20公尺遠神轎竟轉向280名萌孩

為他學烹飪考證照 小優遭爆分手建商男友

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
小優爆出和建商男友分手。圖／摘自臉書
小優爆出和建商男友分手。圖／摘自臉書

38歲小優(游振宜)自「大學生了沒」出道，節目上不惜搞笑扮醜的她，如今身邊姊妹淘Apple、蘿莉塔楊晨熙等人近年紛紛結婚生子，剩她形單影隻，據「鏡週刊」報導，小優去年經友人介紹認識了建商男友，她還為對方學習烹飪，甚至考取中餐丙級證照，但上個月男友卻提出分手，讓她相當難過。

小優經朋友介紹認識了在建商上班的男友，兩人因個性相近一拍即合，小優也帶著男友加入自己的社交圈，也向工作人員介紹男友，而男友人前和她有說有笑，但個性慢熱，在不熟的人面前話比較少，而小優深知「要抓住男人的心，就要先抓住對方的胃」的道理，精進廚藝之餘還考上丙級證照，無奈男友上個月提出分手，讓她的人妻夢碎。

其實小優雖然形象偏諧星，但她身邊一直不乏追求者，桃花頗旺，但她看男人的眼光有待加強，身邊好友點出她的問題就是喜歡壞男人，若能改掉被虐傾向，戀情也有機會能開花結果。

相關新聞

為他學烹飪考證照 小優遭爆分手建商男友

38歲小優(游振宜)自「大學生了沒」出道，節目上不惜搞笑扮醜的她，如今身邊姊妹淘Apple、蘿莉塔和楊晨熙等人近年紛紛結...

張震嶽滑完雪患病！劇痛如「大面積電擊」走路像長芒果

張震嶽近日在社群分享近況，自曝近期患上帶狀皰疹，劇痛有如「肌肉大面積遭電擊」，左大腿內側尤其痛，讓他睡不著覺，雖然帶來生...

資深媒體人農曆年前送醫搶救 驚爆於家中病逝

資深媒體人、前中視總經理朱宗軻驚傳於3月15日上午7點30分病逝，享壽85歲，據「TVBS新聞網」報導，朱宗軻2021年...

火星人布魯諾傳欠15億賭債賣身駐唱8年 賭場發聲明否認

美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）日前被傳出在拉斯維加斯知名度假村MGM欠下高達5000萬美金（約新台幣15.8億）的賭債，因此需要在賭場酒店駐場唱歌

林襄跳槽成「小龍女」 傳付百萬賠償樂天 經紀人回應了

林襄從樂天跳槽到味全龍成為「小龍女」後，傳出李多慧也被招攬，因此被爆出樂天方面為避免啦啦隊再被挖角，祭出「林襄條款」，就是約滿離團的樂天女孩

胡瓜錯愕民視迎「冰」！驚爆違約「法務處理中」

白冰冰入主民視周六黃金時段，升級主持「超級冰冰Show」。但民視周六時段原本是胡瓜掌舵，他和白冰冰一直是節目上的競爭對手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。