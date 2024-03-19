張震嶽滑完雪患病！劇痛如「大面積電擊」走路像長芒果

張震嶽近日在社群分享近況，自曝近期患上帶狀皰疹，劇痛有如「肌肉大面積遭電擊」，左大腿內側尤其痛，讓他睡不著覺，雖然帶來生活很多不便，但他最後仍表示，「我還是會繼續喝酒的」。

張震嶽除了工作滿檔，也很重視生活，先前他到日本滑雪，回台後也沒好好休息，再加上春酒喝得亂七八糟，讓他隔天感覺到左大腿痠痛，他說：「奇怪，是我滑雪左腳施力方式有問題嗎，我以為是運動痠痛，又過了幾天開始長紅斑，從痠痛轉抽痛，就近去萬芳醫院皮膚科，醫生診斷為帶狀皰瘆，才知道小時候得過水痘的病毒不會消失，會藏在體内神經元蟄伏，當免疫力下降，隨著神經系統再次攻擊。」

他形容左大腿劇痛難眠，尤其内側，「像是肌肉大面積遭電擊，皮膚浮出水痘，摩擦到褲子也會痛，害我走路跟長芒果一樣一拐一拐的，穿裙子反而好走很多，要不然就是把短褲捲到該邊防摩擦」。好在目前疼痛減緩許多，水痘陸續結痂，最後仍保持一貫生活風格，直說：「我還是會繼續喝酒的。」 張震嶽發文表示自己患上帶狀皰疹。圖／摘自IG

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