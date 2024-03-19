火星人布魯諾傳欠15億賭債賣身駐唱8年 賭場發聲明否認

美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）日前被傳出在拉斯維加斯知名度假村MGM欠下高達5000萬美金（約新台幣15.8億）的賭債，因此需要在賭場酒店駐場唱歌還債。對此，MGM發出聲明否認。

MGM發出聲明表示，火星人布魯諾欠賭債的新聞，完全不是事實，強調火星人布魯諾在MGM沒有任何債務，並稱讚我們為與火星人布魯諾的合作關係感到自豪，他是世界上最激動人心、最具活力的表演者之一。他的娛樂品牌吸引了來自全球各地的遊客，米高梅與火星雙方哥的合作關係源遠流長，相互尊重。

火星人布魯諾從2016年開始就持續有在拉斯維加斯駐唱演出，甚至還與賭場內的酒吧合作，負責規劃相關的現場表演。

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