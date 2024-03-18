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胡瓜錯愕民視迎「冰」！驚爆違約「法務處理中」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
白冰冰率陽帆和台一線重返民視。圖／民視提供
白冰冰率陽帆和台一線重返民視。圖／民視提供

白冰冰入主民視周六黃金時段，升級主持「超級冰冰Show」。但民視周六時段原本是胡瓜掌舵，他和白冰冰一直是節目上的競爭對手，兩強多年來在周末時段互爭王、后。如今民視卻迎白冰冰進駐原本屬於胡瓜的時段，白冰冰認為和胡瓜交情不受影響，但胡瓜對此另有看法。

胡瓜今受訪時表示心情平靜，但和民視確有合約存在，「電視台在想辦法解決，我的法務也在處理中，就看之後合約該怎麼走了」。

他和民視的合約還有數年，從去年「全能歌手」之後，就一直等電視台給新的案子，但過程插播一個節目、一檔戲劇，開年後成了白冰冰進駐，「民視完全沒告訴我，我是從報上才得知，如果要換人做，提早兩個月寄存證信函結束合約才對」，如今民視已形同違約，接下來該怎麼收拾？胡瓜說：「你們該問民視，不是我。」

胡瓜對節目內容求好心切，「最強綜藝秀」在他領軍下去年抱回金鐘獎，每集都比照過年特別節目規格錄製。他不想再做同樣內容，苦思如何變出新花樣，也傳出有意和歐弟、詹仁雄合作。但還沒和電視台達成共識，周末黃金時段竟然易主，綜藝大哥內心複雜難受可想而知。

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