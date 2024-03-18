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撞臉周杰倫吸300萬粉！ 「粥餅倫」淚喊窮怕 仍堅持不帶貨

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
「粥餅倫」近日接受媒體訪問。 圖／摘自噓星聞影音、IG
「粥餅倫」近日接受媒體訪問。 圖／摘自噓星聞影音、IG

大陸河南有位賣蛋餅的早餐攤老闆，因外型神似周杰倫在網路上爆紅，常吸引一堆民眾排隊「朝聖」，老闆還被取了個暱稱叫「粥餅倫」。近日老闆接受媒體訪問，坦承已拒絕了經紀公司的邀約，強調現在只想專注在擺攤生意上。

據陸媒《九派新聞》報導，43歲的「粥餅倫」原名叫白獻英，因長相酷似周杰倫而火紅，如今他的社群平台已有近300萬粉絲。他談起家人忍不住哽咽，「我43歲了，不知道還能做幾年，盡量給孩子攢點積蓄，不想讓孩子再過苦日子。」更直言「我們都是窮怕了」，每天擺攤12小時，努力打拼的精神讓許多網友紛紛替他加油打氣。

「粥餅倫」透露，3年前曾被經紀公司找上門做直播帶貨，但他做了一個月後就沒再做了，談起原因則感嘆表示：「不靠譜！這個有合同、有法律責任，你要是出了什麼事，咱們學歷有限，你看不明白啊！」他直言，自己什麼也不會，跟別人不一樣，「在外面他們說叫我網紅、明星，我說那個我不承認，我都說我是烙灌餅的」。

此外，「粥餅倫」也直言自己未來也不會簽給任何經紀公司，更沒有計畫去直播帶貨，「灌餅這工作很辛苦，一站就是一整天，我也缺錢，還有幾十萬的房貸，但我只會賣餅」，更稱模仿什麼的自己做不來，表示現在只專注在擺攤生意上。

「粥餅倫」近日接受媒體訪問。 圖／摘自噓星聞影音
「粥餅倫」近日接受媒體訪問。 圖／摘自噓星聞影音

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