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趙麗穎爆紅前大尺度「騎乘性愛片」外流 粉心疼沒清場

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
趙麗穎。圖／摘自微博
趙麗穎。圖／摘自微博

大陸女星趙麗穎憑著「花千骨」、「楚喬傳」、「知否？知否？應是綠肥紅瘦」被廣為人知。近日，一段她成名前拍的露骨床戲片段被流出，不過這段由於尺度過大遭刪除，讓不少粉絲看了都相當心疼「為什麼沒清場？」也提出相當多質疑。

趙麗穎與周冬雨、陳曉拍攝在2013年於大陸上映的電影「宮鎖沉香」，其中由趙麗穎飾演反派「琉璃」，在劇情中和扮演九阿哥的男星朱梓驍有一場激情床戲，她當時僅身穿紅色肚兜，跨坐在對方身上，過程中有不少工作人員，導演還不斷要求她調整姿勢，讓兩人都非常害羞，最後他們還是順利地完成演出，不過因尺度過大，畫面全遭刪除。

如今隨著趙麗穎的人氣，昔日拍攝花絮也被翻出，讓不少粉絲看了質疑「明知道尺度大會被刪，那為什麼還要拍」、「整段刪除，是在搞笑嗎？」更有人質問「為什麼沒清場？」

趙麗穎拍攝電影「宮鎖沉香」床戲流出。圖／摘自微博
趙麗穎拍攝電影「宮鎖沉香」床戲流出。圖／摘自微博
趙麗穎拍攝電影「宮鎖沉香」床戲流出。圖／摘自微博
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