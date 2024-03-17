歐陽娣娣「創造營」第二輪比賽排名下滑 位居第15名開心喊：猜對了！

歐陽娣娣參加「創造營亞洲」選秀節目，之前她的投票排在曾位居第3名，不過近來播出她參加第二次淘汰賽，最後排名則掉落到第15名。

歐陽娣娣在第2次淘汰賽中，當主持人問她預測自己的排名，她坦言自己沒有抱太大的期待，但不管自己排名如何，她都會接受，也不會有遺憾，因為自己在比賽中已拼盡全力，賽前她預測自己排名應該是在第10到第15名之間，最後結果揭曉她是第15名，還開心稱讚自己很會猜。她更為其他兩位進入前9名的隊員感到開心，感謝粉絲們為她投票，覺得很幸福開心。

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