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下面一位！山下智久與Lisa合照 拍完「秒被保鑣請走」
山下智久日前赴韓國首爾出席品牌舉行的活動，當天現場嘉賓如雲，還有BLACKPINK的Lisa，他還分享與Lisa合照的影片，沒想到就拍了2、3秒，立刻被一旁的保鑣請走，他也無機會與Lisa聊天。
山下智久16日在IG分享此次在首爾參加品牌活動的照片，除了分享下蹋的飯店房間，還有一段他與Lisa合照的影片，只見他坐在Lisa一旁合照，拍完後保鑣就立刻請他起身離開，Lisa笑著向山下智久說「Thank You」，而下一個人馬上就來補位，山下智久也回應「Thank You」，不過表情有點尷尬，根本無機會再與Lisa多聊兩句。
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