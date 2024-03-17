韓韶禧親上火線回應網友 太衝動導致形象大傷：虛心接受
韓韶禧15日被媒體爆出與柳俊烈在夏威夷約會，而柳俊烈的前女友惠利發文「真有趣」，隨即取關柳俊烈，引外界揣測事件不單純，質疑韓韶禧當小三，韓韶禧隨後也發文反擊撇清自己是小三，還寫道「我也覺得很有趣」，隔天她的態度又180度大轉變，除了認愛外，也向惠利道歉，但是仍再次強調自己不是小三，之後她也在自己的部落格回應網友的留言。
網友在韓韶禧部落格下方留言質疑她為何要公開惠利與柳俊烈分手時間，這樣做很無禮，因為這是別人的隱私，她回應是根據去年6月的新聞報導，並非私下聽說的，如果有不禮貌的地方，願意刪除，當時只想證明自己不是換乘戀愛，自認這樣做的確很失禮。
另外有網友指出，當外界都認為這是換乘戀愛，站在她的立場的確是感到心裡委屈，但是她這樣做就是處理不當，所以大家就會罵她，希望通過此次事件，能夠變得更加成熟。韓韶禧誠懇認錯，覺得這次自己態度太輕率了，因爲被冠上換乘戀愛等標籤，所以一時衝動做了不好的示範。也因為自己在IG限動一開始的發文，讓這次風波被鬧大。韓韶禧坦言自己的形象是粉絲們與外界塑造出來的珍貴形象，這次形象大傷她會虛心接受。
更多推薦
▪宜蘭交通大癱瘓！告五人砸上億回鄉開唱 4萬歌迷擠爆
▪任賢齊唱一半！大咖男神衝上台 親揭1祕辛震驚全場
▪金鐘男配大婚竟遭當眾搶婚！粉絲衝進會場高喊「老公」
▪72歲洪金寶拄柺杖現身！糖尿病纏身受苦近況全說了
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言