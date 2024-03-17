聽新聞
test
0:00 / 0:00
與前妻福原愛官司和解 江宏傑發聲8字吐露好心情
福原愛與江宏傑的官司15日開記者會正式宣告雙方和解，16日江宏傑在社群發文曝近照，8字吐露好心情，一掃之前的陰霾，網友也留言恭喜他。
江宏傑在社群曬出2張照片，只見他穿著白色T恤，外搭直條紋襯衫，臉上露出快樂的笑容，並寫道「愛著笑著並幸福著」網友們也為他感到開心「永遠都要幸福快樂」、「看到你如此開心、幸福著，真好」、「幸福來了，越來越帥氣閃閃發光」。
更多推薦
▪宜蘭交通大癱瘓！告五人砸上億回鄉開唱 4萬歌迷擠爆
▪任賢齊唱一半！大咖男神衝上台 親揭1祕辛震驚全場
▪金鐘男配大婚竟遭當眾搶婚！粉絲衝進會場高喊「老公」
▪72歲洪金寶拄柺杖現身！糖尿病纏身受苦近況全說了
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言