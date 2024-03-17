與前妻福原愛官司和解 江宏傑發聲8字吐露好心情

福原愛與江宏傑的官司15日開記者會正式宣告雙方和解，16日江宏傑在社群發文曝近照，8字吐露好心情，一掃之前的陰霾，網友也留言恭喜他。

江宏傑在社群曬出2張照片，只見他穿著白色T恤，外搭直條紋襯衫，臉上露出快樂的笑容，並寫道「愛著笑著並幸福著」網友們也為他感到開心「永遠都要幸福快樂」、「看到你如此開心、幸福著，真好」、「幸福來了，越來越帥氣閃閃發光」。

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