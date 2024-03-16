開箱台南金鑽鳯梨 美女主播劉方慈「嚇到」日本友人！

主播劉方慈除了在工作崗位上關心國家大事，下了主播台後、也時常走入人群，關懷民生議題。像是剛落幕的日本東京食品展，在地農漁會前往東京參加食品展，光是鳳梨鮮果類訂單，就接單超過500公噸，較去年成長5倍之多。豐碩的成果也讓劉方慈注意到台灣的農產品超具競爭力。

臨近3月底這個晚春時節，是金鑽鳳梨的產期，劉方慈碰巧收到台南友人寄來的外銷日本等級關廟鳳梨，因此她也在個人社群平台上分享自己今年嚐到第一顆來自台南的冠軍鳳梨，甜度15度的滋味，讓她驚嘆不已，強調南台灣因長年溫度與雨量分布均勻、日照充足，土質深厚的砂質黃土，是金鑽鳳梨的最佳搖籃。劉方慈也特別替農友發聲，呼籲大家在接下來的三到六月金鑽鳳梨的黃金產期，支持台灣農民。

劉方慈提到，在日本與當地友人用餐時，看到菜單上鳳梨標備註來自台灣，都會感到驕傲。她也強調，除了台南，屏東、高雄、及嘉義鳳梨，都超有水準，深感台灣水果王國超強軟實力，身為公眾人物的劉方慈，感謝果農用心，讓台灣鳳梨搭飛機去不同的國家，也號召親朋好友，一起用行動力挺這些默默將台灣推向國際的果農。

劉方慈推銷台灣鳳梨。圖／劉方慈 Crystal Liu提供

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