好玄！游否希被控一番賞詐騙 店長公開監視器畫面喊冤「被設局」

網紅蹦闆15日公開影片「你他X的就是個詐騙犯」，表示收到網友爆料質疑游否希一番賞藏籤詐騙，所以與網友一同到游否希的夾娃娃店裡實際抽籤探實情，隨後在公開的影片中蹦闆包牌並由網友親自拆開，結果「沒有頭獎籤」，蹦闆後續透過社群發文曬出其他網友稱也受害的私訊內容，引起熱論。

而該夾娃娃機店店長今（16）於社群發文喊冤，並公開當天監視器畫面，點出該消費者行為的可疑之處，包括他指消費者多次要求游否希到場、其實有中獎卻刻意隱瞞、警方到場後他趁亂試圖滅證，凱門瑞認為是對方設局，並對連累游否希向游否希感到抱歉。

店長表示，他們當下與對方和解，他以現金4萬，轉帳8萬，總共退還對方12萬，以為事情就是結束，沒想到該消費者後來又帶了一群「社會人士」來討「88萬賠償金」，並稱沒看到游否希就不走，他擔心人身安全所以透過友人幫忙報警。

店長也澄清，「一直以來我們的獎項都有客來中獎」，並對捲入紛爭的游否希感到抱歉。他隨後曬出在派出所前手拿案件受理證明單的照片，表示「已報警提告」。

凱門瑞公開監視器畫面。圖／截自IG

凱門瑞公開監視器畫面。圖／截自IG

凱門瑞公開監視器畫面。圖／截自IG

凱門瑞公開監視器畫面。圖／截自IG

凱門瑞公開監視器畫面。圖／截自IG

凱門瑞公開監視器畫面。圖／截自IG

凱門瑞公開監視器畫面。圖／截自IG

凱門瑞公開監視器畫面。圖／截自IG

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