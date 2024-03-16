小S偕許雅鈞哀戚現身家祭 許家人齊送別許慶祥

小S公公許慶祥因心肌梗塞猝逝，家人今天為他舉辦告別式，許家人全家一早陸續抵達龍巖會館靈堂，神情哀戚送別至親。

許雅鈞的姊姊許瑞云、妹妹許馨云先到，許媽媽則是和小S的三個女兒同車，在孫女攙扶下緩緩下車。面對記者關心詢問許媽媽「身體還好嗎」，許瑞云代答「都很好，謝謝關心」，許媽媽眼眶泛淚，全程不發一語。

許雅鈞和小S隨後抵達，夫妻倆低頭快速進入會館。S媽（黃春梅）也在9點44分抵達，聽到記者詢問「身體還好嗎？」時，回頭向記者點頭致意。 S媽抵達。記者吳致碩／攝影 許雅鈞和小S。記者吳致碩／攝影 小S。記者吳致碩／攝影

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