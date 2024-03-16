孔子76代孫孔令奇下跪求婚 4克拉鑽戒套牢絕美辣妻
42歲的歌手孔令奇淡出多年，15日驚喜在社群分享求婚喜訊，未婚妻是交往1年多的Eunice，他甜蜜喊話：「當我們第一次聊天時，我就知道非常特別，且我會不惜一切地讓她成為我的妻子。」顯然是一見鍾情。
孔令奇是孔子的第76代孫，曾經奪得金曲新人聲名大噪，女友Eunice是馬來西亞華人，雙方交往初期分別住在洛杉磯、馬來西亞，不時在社群Po出熱戀的相處點滴。
目前孔令奇是椰子水公司CEO，表示自己是2月8日當天在泰國曼谷求婚成功，4克拉鑽戒相當吸睛，只是遲至現今才公布於社群，他預告還有更多要放閃的部分，感性地說：「對我來說，這次非常不同，有時甚至不符合我的個性。如此地快速，如此地公開，如此地相愛。宇宙以神秘的方式運作。 一個住在地球另一邊的陌生人，徹底改變了我的生活，讓我再次相信了愛情。」
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