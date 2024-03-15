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罹患「癌王」胰臟癌！百萬作家自爆：在病房交代遺產

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
小彤堅強面對病情。圖／馬可孛羅提供
小彤堅強面對病情。圖／馬可孛羅提供

知名作家小彤日前因臉色蠟黃、眼白變黃而到醫院急診，意外發現自己罹患「癌王」之稱的胰臟癌，今（15）日早小彤突然發文，透露自己即將開刀，更表示已安排遺產規劃、交代接班事宜，更樂觀喊：「我必將歸來，我是永不言敗的勇者」

小彤今天一早突然再臉書發文，表示稍晚要進入手術室，她感嘆這輩子沒有生病住過院，沒料到自己一生病竟中了「籤王」癌王胰臟癌，她不忘自嘲：「買樂透如果能這樣，多好啊～呵呵。」而她也很感謝老天爺給了她預告期，「比起猝死，罹癌至少讓我還有時間去安排，去思考剩下的人生該做什麼。（對我，只要不是猝死，都是賺到！）」

小彤透露，這30幾年來，自己一直扮演娘家與公司的頂樑柱，不僅為了照顧家人而活，生活也相當嚴謹，但工作忙且壓抑，賺了很多錢卻每天依舊工作10幾個小時，「也許，老天終於看不下去，不得不給我來個驚天棒喝，用『胰臟癌大魔王』來收斂我這『工作狂魔』了。（沒有這記重擊，我這「金頂電池」可能永不停息。）」

此外，小彤也透露得知罹癌後的心情，表示得知的當下相當錯愕，接著便回到病房開始聯絡銀行理專安排遺產規劃，也與員工們視訊交代後續接班事宜，還聯絡普仁基金會協助她助學的3個孩子未來捐款，一旁的老公看了不禁紅了眼眶說：「妳不要硬撐啊，想哭就痛快哭吧！」而她自己則是生病後異常冷靜，連一滴淚也沒掉過。

小彤今天預告將動刀。 圖／摘自臉書
小彤今天預告將動刀。 圖／摘自臉書

小彤今天PO出術前照。圖/摘自臉書
小彤今天PO出術前照。圖/摘自臉書

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