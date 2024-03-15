大陸博主用AI「復活」高以翔 網：不尊重逝者停止鬧劇
AI技術日新月異，近日有大陸AI博主將腦筋動到已故藝人身上，曬出一段短片用AI技術讓過世高以翔等人復活的技術，透過技術跟網友說話，引來兩極評價。
小紅書上有不少藝人復活的影片，其中可見高以翔對網友打招呼，並稱很開心有這機會再與網友問候，雖然已經離開這世界，還表示自己會一一看留言，特別捨不得大家。除了他連李玟也被同樣方式復活。
影片出來不少人表達不滿，「請停止這場鬧劇，讓逝者安息，也避免他們的親人再因此難過」、「這尊重逝者嗎？」、「為了流量不擇手段罷了」、「我會覺得有點嚇人」、「這不合適，這並非本人，並不是他的真實意願」。
高以翔2019年在大陸錄節目時心臟驟停，送醫急救後無效仍過世，享年35歲，讓粉絲措手不及，其實之前包小柏上Podcast節目時曾表示，之前老婆過生日，自己如願讓女兒再度「開口」，幫太太唱生日快樂歌，他的看法是「AI就是寄託思念的工具，也是一種對思念的表達方式。」
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