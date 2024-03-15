女兒4歲前禁用3C「還是近視」 女星崩潰喊：我哪裡沒做好？
女星王以路2015年與餐酒館老闆白先生結婚，育有1女，平時喜歡在社群平台分享生活日常。近日她透露看到8歲女兒的視力檢查結果後，崩潰喊：「不能承受」。
王以路昨（13）日在臉書聊起女兒的視力，透露一直以來都限制女兒使用3C產品：「蛋妹4歲前我連家裡的電視都不給她看，平板、手機更是堅持通通不給，最近才開使有始用電腦」，不料近日女兒的視力結果卻發現已經近視，讓她傻眼表示：「不能承受啊！感覺晴天霹靂了！媽媽我到底哪裡沒有做好呢？」
王以路表示，一直以來都有密切注意女兒的視力，也都會定期帶女兒去檢查，而上一回的檢測結果並沒有任何問題，但這次右眼裸視卻已經剩0.6，雖然醫生告知「蛋妹不是假性的，是真的近視」，並建議可先考慮戴角膜塑型片，不過有網友建議，也要注意女兒坐姿、燈光亮度，並多諮詢幾個醫生的意見。
王以路臉書全文
蛋妹竟然一隻眼「近視眼」了！！也都有定期檢查，上次檢查沒事，這次檢查就出事了，近視來的太快就像龍捲風，不能承受啊！！！感覺晴天霹靂了！！
蛋妹四歲前我連家裡的電視都不給她看，平板、手機更是堅持通通不給，最近才開使有始用電腦，這近視來的出乎意料耶！！媽媽我到底哪裡沒有做好呢？桑心心啊......
醫生有說可以考慮戴「角膜塑型片」，各位媽媽們有人有經驗嗎？想聽聽大家的分享跟意見😭😭
#桑心心
#路蛋日常 #近視眼 #角膜塑型片
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