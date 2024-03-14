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69歲成龍近照曝光 網驚「迅速老化」嘆：歲月也不饒過武打巨星

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
成龍白髮照在陸網瘋傳。圖／截自微博
成龍白髮照在陸網瘋傳。圖／截自微博

香港「武打巨星」成龍近期出席活動，白髮、鬍鬚模樣讓網友看了直言「有種突然老了的感覺」、「他居然是老爺爺了」，照片在陸網瘋傳，更嘆歲月不饒人。

不過雖然頭髮、鬍子都白了，成龍看起來仍相當有精神，其實他年初才參加河南春晚，活動後還被捕捉返港陪家人，當時未見其白髮模樣，一個多月後再現身竟然全白了，讓網友頓感「迅速老化」。但其實成龍下個月9日就要滿70歲，不過他身體看來仍十分硬朗，甚至去年主演電影《龍馬精神》仍親自上陣。

成龍白髮照在陸網瘋傳。圖／截自微博
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