女兒摔倒頭腫「保母聊天10分鐘都沒說」 吳鳳妻嚇到即刻解約

北市保母虐童致死案持續延燒，引發外界關注。土耳其裔藝人吳鳳也有感而發，他提到自己過去在生下大女兒Ekim後，由於工作忙碌，曾找過保母來照顧女兒，不過他卻發現女兒回家後頭腫但保母卻沒告知，讓吳鳳的妻子Rynne嚇得一個禮拜就與對方解約。

Rynne昨天談起保母虐童案相當難過，直言「慘忍到讓我想掉淚」，而他也有感而發地回憶起過去替大女兒找保母的情況，當時經過友人介紹到一個保母家看托育環境，去到現場發現沒有鋪軟墊，詢問後保母則回說：「因為軟墊不好清洗」，而當Rynne問道：「但孩子現在的月數，會一直想要站起來」，保母則回答：「我不會讓她站起來的，要多爬才會刺激腦部發展」。

Rynne當下聽完覺得似乎哪邊怪怪的，但礙於急者找保母，只好安慰自己「人家是合格保母，而且帶那麼多個小孩，應該沒問題的」。送托後的第一個禮拜五將大女兒接回家後，赫然發現女兒後腦勺腫一塊，聯絡保母後對方才回說「我：喔，我忘了講，今天她站起來時，另一位小朋友不小心碰到她，所以姐姐往後倒，就撞到後腦勺」。Rynne聽完氣得渾身發抖並追問保母：「如果我沒問，妳不會講嗎？」，保母則回說：「不不，我當然會講」。

Rynne事後指出，當天接小孩時還與保母聊天長達10分鐘，但保母卻沒提到女兒摔倒的事情，「更何況隔天是週末，撞到後腦勺，不是該提醒父母注意孩子的狀況嗎？」她當下便立刻決定和對方解約，「這樣沒有責任感的保母，怎麼可能讓人放心！」

Rynne表示，雖然她們遇到的只是小問題，但並非每個小孩都那麼幸運，「尤其沒有父母隨著可以掌控狀況的，更需要整個社會安全網接住每一位孩童。」她更激動呼籲，「更希望沒有熱誠跟良心的人，真的不要當保母！！！」

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