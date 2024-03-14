女兒摔倒頭腫「保母聊天10分鐘都沒說」 吳鳳妻嚇到即刻解約
北市保母虐童致死案持續延燒，引發外界關注。土耳其裔藝人吳鳳也有感而發，他提到自己過去在生下大女兒Ekim後，由於工作忙碌，曾找過保母來照顧女兒，不過他卻發現女兒回家後頭腫但保母卻沒告知，讓吳鳳的妻子Rynne嚇得一個禮拜就與對方解約。
Rynne昨天談起保母虐童案相當難過，直言「慘忍到讓我想掉淚」，而他也有感而發地回憶起過去替大女兒找保母的情況，當時經過友人介紹到一個保母家看托育環境，去到現場發現沒有鋪軟墊，詢問後保母則回說：「因為軟墊不好清洗」，而當Rynne問道：「但孩子現在的月數，會一直想要站起來」，保母則回答：「我不會讓她站起來的，要多爬才會刺激腦部發展」。
Rynne當下聽完覺得似乎哪邊怪怪的，但礙於急者找保母，只好安慰自己「人家是合格保母，而且帶那麼多個小孩，應該沒問題的」。送托後的第一個禮拜五將大女兒接回家後，赫然發現女兒後腦勺腫一塊，聯絡保母後對方才回說「我：喔，我忘了講，今天她站起來時，另一位小朋友不小心碰到她，所以姐姐往後倒，就撞到後腦勺」。Rynne聽完氣得渾身發抖並追問保母：「如果我沒問，妳不會講嗎？」，保母則回說：「不不，我當然會講」。
Rynne事後指出，當天接小孩時還與保母聊天長達10分鐘，但保母卻沒提到女兒摔倒的事情，「更何況隔天是週末，撞到後腦勺，不是該提醒父母注意孩子的狀況嗎？」她當下便立刻決定和對方解約，「這樣沒有責任感的保母，怎麼可能讓人放心！」
Rynne表示，雖然她們遇到的只是小問題，但並非每個小孩都那麼幸運，「尤其沒有父母隨著可以掌控狀況的，更需要整個社會安全網接住每一位孩童。」她更激動呼籲，「更希望沒有熱誠跟良心的人，真的不要當保母！！！」
吳鳳妻臉書全文如下
這二天看到保姆虐童事件，真的是慘忍到讓我想掉淚🥲
記得當年生Ekim姐時，我還在媒體公司上班，一開始很幸運找到一位可靠的保姆，帶姐姐到5-6個月。但後來我搬了家，又換了新工作，所以急著找一位離家近的保姆。
當時恰好有人介紹我附近的一位保姆，我去看托育環境時，就有問為什麼沒有舖軟墊？保姆回我：因為軟墊不好清洗（？）。我又問：但孩子現在的月數，會一直想要站起來。保姆回我：我不會讓她站起來的，要多爬才會刺激腦部發展（？）。
我當時心裡雖然覺得奇怪，但因為急著找保姆，所以也就心理安慰自己說：人家是合格保姆，而且帶那麼多個小孩，應該沒問題的！
結果送托後的第一個禮拜五，我下班接姐姐回家。洗澡時發現她後腦勺紅腫一小塊！我聯絡保姆，問他今天有發生什麼事嗎？保姆回我：喔，我忘了講，今天她站起來時，另一位小朋友不小心碰到她，所以姐姐往後倒，就撞到後腦勺。
我聽到後，覺得全身發抖，我再問保姆：如果我沒問，妳不會講嗎？她竟然回我：不不，我當然會講。但當天我去接小孩時，站在門口跟保姆聊了10分鐘，她都沒有講！更何況隔天是週末，撞到後腦勺，不是該提醒父母注意孩子的狀況嗎？
我當下立即跟保姆解約！！！這樣沒有責任感的保姆，怎麼可能讓人放心！
我們遇到的只是小問題，但不是每個人都這麼幸運，尤其沒有父母隨時可以掌控狀況的，更需要整個社會安全網接住每一位孩童。當然，更希望沒有熱誠跟良心的人，真的不要當保姆！！！
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