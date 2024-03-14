虐童案社工遭獵巫！羅友志點出「關鍵問題」：他們不是柯南

待收養的男童「剴剴」遭保姆凌虐致死事件延燒，陳姓社工與劉姓保姆連日來受到外界撻伐。對於外界持續砲轟「社工怎麼看不出來」，資深媒體人羅友志則忍不住出面說話，認為社工並非故意做壞人。

羅友志今天針對保姆虐童致死事件做出評論，他表示近日在看新聞時，發現許多網友都在相關新聞底下留言「社工怎麼看不出來？」。對此，他則進一步分析，若社工因為偽造文書被送辦，「這個我不意外」，但他則認為在問這個問題前要先問：「他是故意做壞人的嗎？」，事實上這位社工面對的是做了壞事的保姆「文過飾非是人性」。羅友志接著便點出社工在社會上的許多窘境，例如一周處理30幾件案子，而這些案子的個案訪視、紀錄、報告都要一一記錄，坦言「真的很難看得出來！或者是說，很容易『滑過去』」

羅友志更點出這事件的關鍵問題，認為問題就是「僵化的制度」、「社工不足」，直言這個問題其實已經存在20多年不見改善，「難道只有這個小社工罪該萬死…？」

羅友志更呼籲大眾別一直罵「社工怎麼看不出來？」，他表示社工並不是柯南，因為每位社工一周要處理如此龐大的案件，認為根本沒辦法精準的看出來，「他不過是掛著社工的社畜，不是嗎？」

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