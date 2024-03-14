鍾明軒中國行惹議！國台辦首發聲：大陸不可怕

網紅鍾明軒日前上線他首次赴中國旅遊影片，表示因此改觀，直言「我覺得中國我真的很喜歡這個地方」等旅遊感想，引起網友論戰，質疑他在幫大陸官方「洗白」。對此，昨（13）日中國大陸國台辦發言人陳斌華也做出回應。

網紅鍾明軒獨自到大陸旅遊，分享這趟旅程讓他對大陸改觀，影片一出，引發兩岸網友熱議，更在台灣論壇引發兩派網友論戰，掀起不小風波。對此，鍾明軒則在threads上表達自己的真實想法，「此次中國行結語：我不認同我是中國人，我到現在依然認為我是台灣人。但是這並不代表我不可以愛上中國這塊土地和生活在這塊土地上的人。報告完畢」。

鍾明軒在threads發聲。 圖／摘自threads

昨天陳斌華在例行記者會上被問起鍾明軒前往前往中國大陸旅遊一事，陳斌華表示：「百聞不如一見，大陸到底是什麼樣的？希望島內同胞特別是青年朋友們與其偏聽偏信、以訛傳訛，不如親身來大陸走走看看，找尋答案。答案肯定五花八門，但最基本也最有普遍性的是『不一樣』，就是大陸與『台獨』勢力、綠媒名嘴所說的『不一樣』」。

陳斌華強調，大陸高鐵有靠背，大陸民眾日子過得還挺好，「大陸不可怕，那些在島內製造資訊繭房、抹黑大陸的人，才是真的可怕」；「大陸不落後，那些睜著眼睛說瞎話、信口雌黃的人，才是真的落後」。

大陸國台辦發言人陳斌華。（中通社）

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