唐美雲狂瘦10公斤 看虐童案心痛：小孩和大人都享有人權

法務部與唐美雲歌仔戲團13日聯合舉辦「戲說人權──『冒壁鬼』」預演記者會。法務部推出「戲說人權」專案，特別邀請傳藝金曲獎「最佳演出團體」唐美雲歌仔戲團及「最佳編劇」陳健星先生聯手打造全新人權戲曲「冒壁鬼」，首度嘗試以歌仔戲為媒介，向國人宣導兩公約人權概念及轉型正義的價值理念，同時展現建構語言平權的決心並發揚傳統戲曲之美。

唐美雲歌仔戲團今天直接將精緻歌仔戲帶進法務部，現場演出扣人心弦的精采預演片段，這是法務部最新推出的人權教育宣導活動。

唐美雲歌仔戲團在3月有法務部的新戲以及4月的大稻埕新戲，唐美雲表示為了這兩部大戲雖然依舊睡眠不足，甚至體重跟這兩年一樣瘦10公斤左右。但這是很有教育意義的戲劇，強調人權，尤其最近新聞看到虐童案，讓她心痛說希望大家都能夠同理心尊重每個人，小孩跟大人都一樣享有人權。

她也強調現在是有固定身體健康檢查，醫生說「你可以繼續衝你的文化，身體我來把關」，檢查指數都是正常的，所以繼續當女強人，衝衝衝。尤其忙在政大EMBA上課的她，希望明年可以拿到學位，儘管上課的學生很多，大家也會忙工作事業，但聽到老師說還是有人可以準時畢業，所以她就告訴自己「不能拖」，她也感謝同學跟學長姐，知道她工作，會等她劇團排練後再一起上線討論。被問到回歸校園有沒有找到戀情，她笑說完全沒想到，因為都是「早8」的課程，而且課本都很厚，大家都希望可以學到什麼，目前沒有這個想法，也沒有愛慕者出現。

「冒壁鬼」將在3月23日、24日於臺灣戲曲中心小表演廳連續公演兩場。 唐美雲出席「戲說人權──『冒壁鬼』」預演記者會。圖／法務部法制司提供

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