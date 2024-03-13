快訊

美媒：美啟動對台重大軍事合作 陸軍特種部隊長駐

雙北有感！21點36分東部海域規模4.5地震 最大震度3級

阿沁網紅嫩妻認持毒！地檢署外90度鞠躬 哽咽「都是我自己的行為」

唐美雲狂瘦10公斤 看虐童案心痛：小孩和大人都享有人權

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
「冒壁鬼」將在3月23日、24日於臺灣戲曲中心小表演廳連續公演兩場。圖／法務部法制司提供
「冒壁鬼」將在3月23日、24日於臺灣戲曲中心小表演廳連續公演兩場。圖／法務部法制司提供

法務部與唐美雲歌仔戲團13日聯合舉辦「戲說人權──『冒壁鬼』」預演記者會。法務部推出「戲說人權」專案，特別邀請傳藝金曲獎「最佳演出團體」唐美雲歌仔戲團及「最佳編劇」陳健星先生聯手打造全新人權戲曲「冒壁鬼」，首度嘗試以歌仔戲為媒介，向國人宣導兩公約人權概念及轉型正義的價值理念，同時展現建構語言平權的決心並發揚傳統戲曲之美。

唐美雲歌仔戲團今天直接將精緻歌仔戲帶進法務部，現場演出扣人心弦的精采預演片段，這是法務部最新推出的人權教育宣導活動。

唐美雲歌仔戲團在3月有法務部的新戲以及4月的大稻埕新戲，唐美雲表示為了這兩部大戲雖然依舊睡眠不足，甚至體重跟這兩年一樣瘦10公斤左右。但這是很有教育意義的戲劇，強調人權，尤其最近新聞看到虐童案，讓她心痛說希望大家都能夠同理心尊重每個人，小孩跟大人都一樣享有人權。

她也強調現在是有固定身體健康檢查，醫生說「你可以繼續衝你的文化，身體我來把關」，檢查指數都是正常的，所以繼續當女強人，衝衝衝。尤其忙在政大EMBA上課的她，希望明年可以拿到學位，儘管上課的學生很多，大家也會忙工作事業，但聽到老師說還是有人可以準時畢業，所以她就告訴自己「不能拖」，她也感謝同學跟學長姐，知道她工作，會等她劇團排練後再一起上線討論。被問到回歸校園有沒有找到戀情，她笑說完全沒想到，因為都是「早8」的課程，而且課本都很厚，大家都希望可以學到什麼，目前沒有這個想法，也沒有愛慕者出現。

「冒壁鬼」將在3月23日、24日於臺灣戲曲中心小表演廳連續公演兩場。

唐美雲出席「戲說人權──『冒壁鬼』」預演記者會。圖／法務部法制司提供
唐美雲出席「戲說人權──『冒壁鬼』」預演記者會。圖／法務部法制司提供

延伸閱讀

炎上風波留陰影 賀瓏強顏歡笑錄最後一集「夜夜秀」

遭生父施暴受虐 林曉培支持鞭刑「該死的就該死」

保母虐童案社工上銬移送 蔡阿嘎聲援點出「關鍵問題」

相關新聞

唐美雲狂瘦10公斤 看虐童案心痛：小孩和大人都享有人權

法務部與唐美雲歌仔戲團13日聯合舉辦「戲說人權──『冒壁鬼』」預演記者會。法務部推出「戲說人權」專案，特別邀請傳藝金曲獎...

社工上銬引爭議 陶晶瑩「責任不會只有一個人來扛」

陶晶瑩(陶子)6月29日將在台北流行音樂中心舉辦「CrazyMomoment瘋陶秀」，門票將在3月23日中午12點於拓元...

花花持毒遭逮！阿沁「師生戀」小14歲嫩妻 昔寵妻砸6千萬買房

阿沁（黃漢青）日前才剛舉辦發片記者會，嫩妻花花（李汶靜）還現身挺老公，今（13）卻傳出花花持毒遭逮，阿沁則表示有什麼事「會一起面對」。而回顧阿沁與花花相戀過程，其實兩人也算「師生戀」。

NONO宮廟求補運 命理師曝「神明怒了」不接單：他毫無懺悔

NONO(陳宣裕)去年遭指控對多名女子性騷甚至性侵，NONO事發後選擇神隱，還一度傳出和老婆朱海君離婚，直到近日被網紅馮語婷爆料，他暴瘦20公斤並現身屏東寺廟參拜，再度引發熱議。對此，命理師沈嶸則透過通靈，認為NONO並非真心認錯，而他特地前往寺廟祈求神明補運，「玉皇大帝也沒有接單。」

總價上千萬！伊能靜曬「芭比粉名牌包」 挨酸：都是賠錢貨

56歲的伊能靜是不少粉絲心中的凍齡女神，渾身充滿少女感的青春模樣，令不少網友看了十分羨慕。近日她在社群平台分享自己所收藏的名牌包，一整個排開全是粉色系，有網友忍不住酸說：「粉紅色最不保值，全部都是賠錢貨！」

Selina兒「6個月10公斤」萌樣曝光！這點卻引寶媽論戰

Selina和小7歲的另一半「小徐」去年開心迎來兒子「小腰果」，她時常在社群上曬照分享兒子成長的點滴，近日她po出小腰果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。