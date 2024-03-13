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社工上銬引爭議 陶晶瑩「責任不會只有一個人來扛」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
陶晶瑩出席「CrazyMomoment瘋陶秀」記者會。記者王聰賢／攝影
陶晶瑩出席「CrazyMomoment瘋陶秀」記者會。記者王聰賢／攝影

陶晶瑩(陶子)6月29日將在台北流行音樂中心舉辦「CrazyMomoment瘋陶秀」，門票將在3月23日中午12點於拓元售票系統開賣，她今出席記者會，近來兒虐新聞引發社會關注，曾擔任兒福聯盟愛心大使的她沉痛表示，兒虐問題必須從整個體制下手，而非追究一個人的責任，如此才能找出漏洞，讓憾事不再發生。

北市1歲男童遭保母姊妹虐殺引發全民公憤，而轉介保母的兒福聯盟也成為眾矢之的，陶子多年前曾當過兒福聯盟的愛心大使，她坦言看到新聞相當痛心：「他才1歲多，小孩跌倒我們都會不忍心，怎麼還捨得去打他虐待他。」是否認為加害者該嚴懲？「我覺得先找出漏洞在哪裡，起碼先亡羊補牢吧，整個體制都非常重要，也不能因此就去打擊社工的志氣。」

而社工上銬也引發不少批評，陶子說：「我是沒看到這個畫面，我不知道這在法律上是不是一定要這樣做，只是說，就像我們的新聞出來第一時間，很多人不知道真正的原因就開始狂罵我，那時就會覺得說，希望大家可以多了解事情真正的原因是怎麼樣，而且責任不會是只有一個人來擔。」

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