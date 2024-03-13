花花持毒遭逮！阿沁「師生戀」小14歲嫩妻 昔寵妻砸6千萬買房
阿沁（黃漢青）日前才剛舉辦發片記者會，嫩妻花花（李汶靜）還現身挺老公，今（13）卻傳出花花持毒遭逮，阿沁則表示有什麼事「會一起面對」。而回顧阿沁與花花相戀過程，其實兩人也算「師生戀」。
阿沁與花花相差14歲，當年阿沁創辦「PlayGroud夢幻遊樂園」，花花就是旗下練習生，日久生情，還修成正果，結婚至今邁入第十個年頭。
去年阿沁為老婆花花的活動站台，夫妻同框比心，而阿沁昔砸六千萬買房，還和花花說未來會送給她，花花則表示接下活動代言可以分擔家計，夫妻感情佳，且同心為未來打拚，如今傳出花花持毒遭逮，形象大傷，甚至恐危及才發片的阿沁，不過阿沁則表示花花是他老婆，「有什麼事我們會一起面對」。
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