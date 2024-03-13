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NONO宮廟求補運 命理師曝「神明怒了」不接單：他毫無懺悔

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導

NONO(陳宣裕)去年遭指控對多名女子性騷甚至性侵，NONO事發後選擇神隱，還一度傳出和老婆朱海君離婚，直到近日被網紅馮語婷爆料，他暴瘦20公斤並現身屏東寺廟參拜，再度引發熱議。對此，命理師沈嶸則透過通靈，認為NONO並非真心認錯，而他特地前往寺廟祈求神明補運，「玉皇大帝也沒有接單。」

沈嶸昨（12）日談起NONO暴瘦赴寺廟懺悔求補運的消息，她透過腦波通靈NONO的腦波，「發現NONO仍然沒有懺悔之意，因為他害怕一旦表示任何懺悔、抱歉，就會坐實性侵、猥褻的指控，他不想在司法定罪前被貼上犯罪的標籤，因此寧願完全採取封閉策略，也不想有任何行動」。

至於NONO是否有向神明懺悔？沈嶸通靈詢問玉皇大帝，「玉皇大帝回報因NONO本人心念並非真心懺悔，導致他的能量磁場和個人氣場都有不協調的彆扭感」。沈嶸直言，若NONO沒有真心覺得自己做錯，不管如何祈求神明，神明都不會應允，「而他去屏東玉皇宮進行的補運儀式，玉皇大帝也沒有接單。」

此外，沈嶸也藉由塔羅牌來分析NONO的運勢，結果是抽出了「戰車牌」，表示NONO現在只是勉強撐住，試圖想要奮力一搏，想要運勢再起恐怕相當困難。

最後，沈嶸則對受害者喊話，要受害者們對私法有信心，並且絕對要相信「因果報應是超越司法的」，更強調「他現在就在陸續承擔惡報」中。

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