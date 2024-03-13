總價上千萬！伊能靜曬「芭比粉名牌包」 挨酸：都是賠錢貨

56歲的伊能靜是不少粉絲心中的凍齡女神，渾身充滿少女感的青春模樣，令不少網友看了十分羨慕。近日她在社群平台分享自己所收藏的名牌包，一整個排開全是粉色系，有網友忍不住酸說：「粉紅色最不保值，全部都是賠錢貨！」

伊能靜進來在小紅書上分享自己家中所購買的粉色名牌包，表示家中其他色系的還沒擺出來。她表示：「大人的粉紅色是充滿力量跟獨立，越是成熟的女性其實越適合粉紅色，很多人把粉色歸為少女的顏色，我真的不這麼認為。我認為粉紅色是需要力量來支撐的，所以熟齡女性的粉色更是需要粉粉的」。

影片中，伊能靜一一介紹自己手中的名牌包，總共有20多個粉色系包包，其中光香奈兒包包就有12個，價值粗估約逾千萬。此外，她也坦承許多包包幾乎都沒用過，還透露這些包包以後都要傳承給女兒使用。

對此，網友們頻頻在留言區熱議，有網友酸說：「粉紅色最不保值，全部都是賠錢貨」、「然後到二奢，粉色根本賣不出價格」、「貴是珍貴，土也是真土」、「米粒到時候會不會覺得土？」、「到那時候就不流行了吧」；不過，也有網友持正面意見，認為：「一群人說她買的包都是不保值的，她不需要保值阿，她又不賣，怎想的阿你們」、「很適合你，夢幻可愛」、「她用過的包包都能溢價拍賣，不必替她操心是不是時代的眼淚」，還有不少網友在留言區提到王思佳：「王思佳看到會發瘋吧！」、「姐姐的包，王思佳的夢」。

伊能靜分享自己家中的粉紅色系精品包。 圖／摘自小紅書

伊能靜分享自己家中的粉紅色系精品包。 圖／摘自小紅書

伊能靜分享自己家中的粉紅色系精品包。 圖／摘自小紅書

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