Selina兒「6個月10公斤」萌樣曝光！這點卻引寶媽論戰
Selina和小7歲的另一半「小徐」去年開心迎來兒子「小腰果」，她時常在社群上曬照分享兒子成長的點滴，近日她po出小腰果的萌照，透露6個月的兒子已經過要10公斤，超有福氣的模樣相當可愛，不過卻有網友認為小腰果這樣是超過標準，和另一派認為這樣很正常到寶媽掀起論戰。
Selina去年42歲幸福當媽，雖還沒全面復出，在家育兒也十分充實，也會在Podcast中分享生活點滴，她最近帶小腰果出門，11日曬出母子倆欣賞藝文展覽照片，一大一小坐在地板上，Selina用雙手小心翼翼扶著小腰果，她感嘆孩子的成長速度之快，透露滿6個月的小腰果，已經快10公斤了，「你越坐越穩了！是我捨不得放開雙手」。
而有大陸網友看到照片後，覺得6個月就10公斤「吃太好了吧」、「太胖不好」，被其他寶媽說「這體重正常」、「前6個月本來中長得快、後面就會慢下來」，還有人說「指責別人很容易，請教你怎麼當母親」，掀起兩派論戰。
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