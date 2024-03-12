小勞勃道尼「無視」關繼威被轟沒禮貌 後台真實互動曝

小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）10日在奧斯卡頒獎典禮以電影「奧本海默」（Oppenheimer）勇奪最佳男配角獎，但因為一開始上台時，他逐一與好友提姆羅賓斯、山姆洛克威爾致意，卻沒有與一旁原本已伸出手的嘉賓關繼威握手致意，引發亞洲網友瘋狂砲轟，日韓網友甚至在推特上指控小勞勃道尼超級沒禮貌。

影片可見，小勞勃道尼從上屆男配角獎得主關繼威手中接下獎座，關繼威原本伸出手準備握手，不過小勞勃道尼立刻與「鋼鐵人2」搭擋山姆洛克威爾碰拳，隨後就直接面向觀眾發表得獎感言，引發亞裔網友不悅，但是有網友翻出媒體照片，發現關繼威有拿手機自拍，小勞勃道尼也有搭肩與對方熱情互動，看來仍是網友多想了。

關繼威還拿起手機與眾多歷屆奧斯卡男配得主一同合影。（路透） 小勞勃道尼與關繼威後台其實相當融洽。（法新社）

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