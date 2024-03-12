《周處除三害》陸票房破17億！阮經天曬照謝他們 監製李烈駁「賣斷無分潤」
阮經天主演電影《周處除三害》近日於中國大陸上映，至今（12）日票房已破4億人民幣（約17.4億台幣），阮經天於微博曬出劇組合照，寫下：「最好的一群人，讓這一切都具有意義，謝謝你們。」不少大陸網友恭喜他主演作品取得票房佳績，成呼喚他也到大陸參加活動，露面一下。
據陸媒報導，截至12日零點，《周處除三害》的票房已突破4億，打破王大陸與宋芸樺主演《我的少女時代》於大陸上映總票房3.6億（約15.7億）的紀錄，也在大陸電影網站取得高評分，而電影仍熱映中，票房持續漲。阮經天的演技及外貌狀態也因《周處除三害》在大陸熱映，覺得阮經天保樣也太好，網友還貼出各種「陳桂林」表情包，讚演得好。
而《周處除三害》於串流平台Netflix上線，不僅在台灣、香港持續排名第一，在新加坡、馬來西亞、南韓、印尼、越南也衝進前十。
此外，據「中時電子報」報導，《周處除三害》傳於大陸上映是被大陸片商買斷，以至於監製李烈無法獲得大陸票分收益分潤，李烈否認此說法，表示是有本金加分潤的。
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