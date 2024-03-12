RIIZE Anton被爆戀愛「牽手約會照」曝光？網傳女友讀小常春藤名校

SM娛樂新人男團RIIZE以《Get A Guitar》收獲大批粉絲，但出道不到一年卻爭議不斷，先是Seunghan（承漢）因私生活醜聞無限期暫停活動，近日忙內Anton（李燦榮）則被爆戀愛ing，女友還就讀名校，引起網友熱議。

近日社群平台流傳一張年輕男女牽手逛街的照片，雖然照片中男子僅露出1/3臉，但網友從髮型、臉型，以及其身上背的格子包推斷男子就是RIIZE成員Anton，被身旁女子則被認為是其女友。網友甚至還爆料女子學歷，傳出她就讀「常春藤盟校」的耶魯大學（Yale University），也有網友出指出不是耶魯大學，而是屬於「小常春藤聯盟」的校塔夫茲大學（Tufts University）。

網友查出緋聞女友社群平台帳號，循跡發現女生過往貼文中就有人艾特Anton出道前所使用的帳號，且女生還大方點讚，並從貼文時間推測兩人2019年就已認識，直呼「不僅有女友，可能還是青梅竹馬呢」。

對於Anton戀愛傳聞，公司其本人目前尚未回應。

此外，RIIZE早前透過官方社群平台宣布將舉辦粉絲會活動，將於6月15日在新北市工商展覽中心舉辦粉絲見面會。

RIIZE是SM娛樂新人男團。圖／截自IG／riize_official

RIIZE是SM娛樂新人男團。圖／截自IG／riize_official

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