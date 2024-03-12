劉寶傑驚傳為老婆請辭「關鍵時刻」 東森這招成功留人

東森招牌節目「關鍵時刻」驚傳主持人劉寶傑請辭，據「鏡週刊」報導，劉寶傑日前告假，且他合約已滿，因此傳出請辭風聲，但其實是因為劉寶傑老婆身體健康亮紅燈，住院開刀，劉寶傑為了照顧太太，才會請長假，如今太太康復出院，東森也祭出優渥條件，成功留下劉寶傑。

劉寶傑和妻子鰜鰈情深，劉寶傑妻子因身體不好，退出媒體圈專心當家庭主婦，但她每天都會開車送劉寶傑上班，夫妻倆趁機享受難得的獨處時光，而劉寶傑老婆農曆年剛過不久，就住進醫院動手術，他義不容辭請假照顧老婆，如今老婆康復出院，他也和東森續約，但簽了幾年則不便透露。

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