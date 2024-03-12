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女社工雙手上銬畫面曝光 涉偽造文書、過失致死罪移送北檢偵辦

NONO暴瘦懺悔遭疑「公關操作想復出」 馮語婷說話了

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
NONO遭爆料到寺廟懺悔，遭疑是公關操作。圖/摘自臉書
NONO遭爆料到寺廟懺悔，遭疑是公關操作。圖/摘自臉書

NONO(陳宣裕)去年遭指控對多名女子性騷甚至性侵，NONO事發後選擇神隱，還一度傳出和老婆朱海君離婚，直到近日被網紅馮語婷爆料，他暴瘦20公斤並現身屏東寺廟參拜，引發外界譁然！486先生則猜測這波爆料疑似視「公關操作」，馮語婷也出面回應。

據《三立新聞網》報導，廟方證實NONO大年初九與妻子朱海君現身屏東玉皇宮燒香祈福，希望能「補運」，當天還抱了一尊「龍年公仔」回家。

486先生昨天在網上怒罵，表示看到這則新聞讓他相當火大，「我覺得這一則新聞應該是所謂的公關公司在背後操作出來的，他想要讓社會人士感覺到NONO他就是一個受害者，希望大家對他的印象可以改觀。」他認為，NONO與其搞這種公關手段，還不如好好跟受害者認錯道歉，「錢不是萬能，但是如果你能提出合理的賠償，我想這也是能夠展現你的誠意的一種表現。」

據《三立新聞網》報導，馮語婷則出面強調：「我不是公關公司，我只是一位單純想看他下地獄的路人而已。」

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