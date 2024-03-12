保母虐死1歲男嬰！許常德呼籲徹查兒福聯盟「不相信蟑螂只有1、2隻」

台北市一名1歲大的男童去年底遭劉姓保母虐待致死，該保母甚至對男童毆打、剝指甲引起各界震驚，不過兒福聯盟則聲明強調有定期探訪，對此音樂人許常德則點出關鍵問題，並要求徹查兒福聯盟目前所安置的孩子，「不能相信蟑螂只有一兩隻」。

許常德對於男童遭虐致死事件相當痛心，他今早在臉書發文表示：「兒盟真的不是幾句道歉就可以，需要完整的改善方法跟大家進一步報告。目前他們安置的孩子也該要徹底查一次，不能相信蟑螂只有一兩隻」。他認為，應借助各界力量來推動此事，讓這個事件不再僅止於把兇手抓住交差，應推動各個類似團體全面體檢調查，「若能因此救出能即時救出的孩子，就太好了」，呼籲外界能將憤怒轉化為推動進步的力量。

此外，許常德更提出這次事件最關鍵的疑點，「兒盟最嚴重的問題就是去探訪兒童時說他們不可能把孩子的衣服脫光檢查」，認為這一點說法讓人難以信服。他直言，這根本是加害者的大好機會，「如果只是看衣服外的狀況就算是檢查，難怪會這麼嚴重，而且很難想像只有這種變態，這些變態們的行為都會有私密團體互相串流訊息的」。

許常德在臉書發表此次保母虐童致死事件，認為應徹查兒福聯盟或其他類似單位所安置的孩子。 圖／摘自許常德臉書

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