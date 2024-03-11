NONO神隱拜神身邊竟是她 和朱海君真實婚姻狀況曝光

NONO(陳宣裕)去年遭指控對多名女子性騷甚至性侵，NONO事發後選擇神隱，還一度傳出和老婆朱海君離婚，直到昨天爆出他現身屏東寺廟拜拜，並爆瘦20公斤，而據「三立新聞網」報導，當地廟方住持出面證實，NONO身邊其實還有朱海君作陪，也間接打破兩人離婚傳聞。

「三立新聞網」報導，屏東奉天堂的住持受訪表示NONO夫妻倆一起到廟裡參拜，前後大約待了4個多小時，還問朱海君要不要唱歌，對方禮貌回應「不方便」，另外還有當地民眾目擊，在初九天公生當天，夫妻倆又一同到屏東玉皇宮燒香祈福，因為NONO身材高大，所以很容易被一眼認出。

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