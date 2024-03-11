快訊

康橋中學校車打滑自撞隧道 車身「旋轉360度」翻覆...驚悚畫面曝光

北市公布8家下游廠商用「蘇丹紅」製品 國軍、亞都麗緻飯店皆中鏢

NONO神隱拜神身邊竟是她 和朱海君真實婚姻狀況曝光

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
朱海君(左)和NONO婚姻面臨考驗。圖／本報資料照片
朱海君(左)和NONO婚姻面臨考驗。圖／本報資料照片

NONO(陳宣裕)去年遭指控對多名女子性騷甚至性侵，NONO事發後選擇神隱，還一度傳出和老婆朱海君離婚，直到昨天爆出他現身屏東寺廟拜拜，並爆瘦20公斤，而據「三立新聞網」報導，當地廟方住持出面證實，NONO身邊其實還有朱海君作陪，也間接打破兩人離婚傳聞。

「三立新聞網」報導，屏東奉天堂的住持受訪表示NONO夫妻倆一起到廟裡參拜，前後大約待了4個多小時，還問朱海君要不要唱歌，對方禮貌回應「不方便」，另外還有當地民眾目擊，在初九天公生當天，夫妻倆又一同到屏東玉皇宮燒香祈福，因為NONO身材高大，所以很容易被一眼認出。

延伸閱讀

企鵝妹有喜了！「嫁」來台揭心聲 甜嗓融化人

中國小姐冠軍已滿頭白髮 她笑沒人看得出她年紀

修杰楷甩KTV被毆陰霾聘「秘書」 賴雅妍：不要玩太誇張

李明珊還原男友遭毆經過 坦言「真的滿生氣」

相關新聞

NONO神隱拜神身邊竟是她 和朱海君真實婚姻狀況曝光

NONO(陳宣裕)去年遭指控對多名女子性騷甚至性侵，NONO事發後選擇神隱，還一度傳出和老婆朱海君離婚，直到昨天爆出他現...

「台灣國寶」鄭煥病逝 戰後第一代作家享百歲嵩壽

百歲人瑞鄭煥（本名：鄭煥生）為戰後第一代最具代表性的文學作家，曾獲得許多文學獎肯定，他在1977年創辦《養魚世界雜誌》被譽為是「台灣國寶作家」。近日他的兒女發訃聞證實鄭煥已離世的消息，享嵩壽100歲。

NONO暴瘦拜神是公關操作？他怒：想塑造受害者形象

NONO(陳宣裕)被網紅馮語婷踢爆在屏東某寺廟拜神懺悔，且貌似暴瘦20公斤，團購達人486先生今質疑NONO所謂拜神懺悔...

奧斯卡／艾瑪史東領獎「禮服爆開」 親還原內幕

第96屆奧斯卡最佳女主角由艾瑪史東以「可憐的東西」拿下，成功二度封后，當她上台領獎時，由於過於興奮，禮服背後的拉鍊直接爆開。她趕緊在台上「處理」了一下，更開玩笑在台上以及後台表示，雷恩葛斯林在唱「我只是肯尼」時把拉鍊給震爆。

奧斯卡／「奧本海默」共拿7獎 追平「媽的多重宇宙」紀錄

在今年奧斯卡獎季中一路連連勝出的「奧本海默」，一如眾所預期成為最佳影片得主，總共拿下7項大獎，成為最大贏家，追平去年「媽的多重宇宙」紀錄。

74歲「鳥來嬤」昔負債千萬又罹癌 近日現蹤大陸驚人嫩照曝光

74歲資深女星「鳥來嬤」吳敏曾以「鳥來伯與十三姨」中的「鳥來嬤」一角走紅，且一演就是11年，「鳥來嬤」封號更成為金字招牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。