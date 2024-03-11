「台灣國寶」鄭煥病逝 戰後第一代作家享百歲嵩壽
百歲人瑞鄭煥（本名：鄭煥生）為戰後第一代最具代表性的文學作家，曾獲得許多文學獎肯定，他在1977年創辦《養魚世界雜誌》被譽為是「台灣國寶作家」。近日他的兒女發訃聞證實鄭煥已離世的消息，享嵩壽100歲。
鄭煥近日傳出身體不是住院，不料病情惡化，於3月4日凌晨2時46分辭世，享嵩壽100歲。家人近日出面證實死訊，透露鄭煥是在兒孫的陪伴下安詳離開，兒女也發訃聞表示：「雖然，我們極度不捨，如今還是離開了！親愛的父親：願一路好走，了無牽掛，我們將為您祈福。」告別式將於3月19日在北市二殯舉行。
導演彭啟原也在臉書發文，並曬出與舅舅鄭煥的合照，發文中寫道：「2023年九月底送剛拿到手的《從前從前, 有家金淼寫真舘》給煥生舅舅，2024年中要出版的《楊梅顯影》已無機會拿著新書與他合照了 ，這本書有好多他的故事，我好遺憾啊！鄭煥生（1925-2024）。」
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