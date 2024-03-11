快訊

「請不要認輸！」《七龍珠》作者13年前留給日本震災的訊息

兒盟轉介保母...議員揭男童悲慘身世 等出養卻遭虐近4月無人知

「學姐」黃瀞瑩結婚了！超甜婚紗照曝光 柯文哲、王世堅當證婚人

「台灣國寶」鄭煥病逝 戰後第一代作家享百歲嵩壽

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
鄭煥生(左)於2015年曾出席《鄭煥生全集》發表會。 圖/摘自大河長流：鍾肇政文學獎臉書
鄭煥生(左)於2015年曾出席《鄭煥生全集》發表會。 圖/摘自大河長流：鍾肇政文學獎臉書

百歲人瑞鄭煥（本名：鄭煥生）為戰後第一代最具代表性的文學作家，曾獲得許多文學獎肯定，他在1977年創辦《養魚世界雜誌》被譽為是「台灣國寶作家」。近日他的兒女發訃聞證實鄭煥已離世的消息，享嵩壽100歲。

鄭煥近日傳出身體不是住院，不料病情惡化，於3月4日凌晨2時46分辭世，享嵩壽100歲。家人近日出面證實死訊，透露鄭煥是在兒孫的陪伴下安詳離開，兒女也發訃聞表示：「雖然，我們極度不捨，如今還是離開了！親愛的父親：願一路好走，了無牽掛，我們將為您祈福。」告別式將於3月19日在北市二殯舉行。

導演彭啟原也在臉書發文，並曬出與舅舅鄭煥的合照，發文中寫道：「2023年九月底送剛拿到手的《從前從前, 有家金淼寫真舘》給煥生舅舅，2024年中要出版的《楊梅顯影》已無機會拿著新書與他合照了 ，這本書有好多他的故事，我好遺憾啊！鄭煥生（1925-2024）。」

延伸閱讀

暴瘦35公斤！女星燒千萬「宣布離婚」 怒斥：前夫是人生最大汙點

即將66歲！陳文茜遭多疾折磨 「滿頭白髮」近照曝光

大解放！女星深夜旗津海岸「脫Bra」 迷人透視衣電暈網友

NONO暴瘦20公斤躲寺廟懺悔！486先生「噴百萬律師費」首發聲

相關新聞

「台灣國寶」鄭煥病逝 戰後第一代作家享百歲嵩壽

百歲人瑞鄭煥（本名：鄭煥生）為戰後第一代最具代表性的文學作家，曾獲得許多文學獎肯定，他在1977年創辦《養魚世界雜誌》被譽為是「台灣國寶作家」。近日他的兒女發訃聞證實鄭煥已離世的消息，享嵩壽100歲。

NONO暴瘦拜神是公關操作？他怒：想塑造受害者形象

NONO(陳宣裕)被網紅馮語婷踢爆在屏東某寺廟拜神懺悔，且貌似暴瘦20公斤，團購達人486先生今質疑NONO所謂拜神懺悔...

奧斯卡／艾瑪史東領獎「禮服爆開」 親還原內幕

第96屆奧斯卡最佳女主角由艾瑪史東以「可憐的東西」拿下，成功二度封后，當她上台領獎時，由於過於興奮，禮服背後的拉鍊直接爆開。她趕緊在台上「處理」了一下，更開玩笑在台上以及後台表示，雷恩葛斯林在唱「我只是肯尼」時把拉鍊給震爆。

奧斯卡／「奧本海默」共拿7獎 追平「媽的多重宇宙」紀錄

在今年奧斯卡獎季中一路連連勝出的「奧本海默」，一如眾所預期成為最佳影片得主，總共拿下7項大獎，成為最大贏家，追平去年「媽的多重宇宙」紀錄。

74歲「鳥來嬤」昔負債千萬又罹癌 近日現蹤大陸驚人嫩照曝光

74歲資深女星「鳥來嬤」吳敏曾以「鳥來伯與十三姨」中的「鳥來嬤」一角走紅，且一演就是11年，「鳥來嬤」封號更成為金字招牌...

女星騷擾「最帥索隆」後失控脫序 驚傳意識不清送醫

日本女星真木陽子近日言行屢屢脫序，她先是在節目上對新田真劍佑大膽示愛，又在直播中情緒失控暴打玩偶。現在她自己發文表示收到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。