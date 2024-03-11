聽新聞
test
0:00 / 0:00
NONO暴瘦拜神是公關操作？他怒：想塑造受害者形象
NONO(陳宣裕)被網紅馮語婷踢爆在屏東某寺廟拜神懺悔，且貌似暴瘦20公斤，團購達人486先生今質疑NONO所謂拜神懺悔的新聞根本就是公關操作，直言自己看到新聞非常火大，認為NONO還不如直接公開認錯道歉還比較乾脆。
486先生在影片怒罵「看到NONO的這則新聞讓我非常火大，我覺得這一則新聞應該是所謂的公關公司在背後操作出來的，他想要讓社會人士感覺到NONO他就是一個受害者，希望大家對他的印象可以改觀。」他表示自己從小在迪化街霞海城隍廟長大，身上抖下來的香灰比NONO去拜拜的香灰還多，對這樣的行為他相當嗤之以鼻。
486先生認為，NONO與其搞這種公關手段，還不如好好跟受害者認錯道歉，「錢不是萬能，但是如果你能提出合理的賠償，我想這也是能夠展現你的誠意的一種表現。」
更多推薦
▪暴瘦35公斤！女星燒千萬「宣布離婚」 怒斥：前夫是人生最大汙點
▪NONO暴瘦20公斤躲寺廟懺悔！他「噴百萬律師費」首發聲
▪奧斯卡／無視關繼威？小勞勃道尼頒獎典禮被說「沒禮貌」
▪奧斯卡／艾瑪史東領獎「禮服爆開」 親還原內幕
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言