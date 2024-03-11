奧斯卡／艾瑪史東領獎「禮服爆開」 親還原內幕
第96屆奧斯卡最佳女主角由艾瑪史東以「可憐的東西」拿下，成功二度封后，當她上台領獎時，由於過於興奮，禮服背後的拉鍊直接爆開。她趕緊在台上「處理」了一下，更開玩笑在台上以及後台表示，雷恩葛斯林在唱「我只是肯尼」時把拉鍊給震爆。
艾瑪史東成功拿下影后，她也搶下意外亮點，她上台時手也不停地拉禮服背後的拉鍊，避免走光，她表示在萊恩葛斯林唱「我只是肯尼」時，拉鍊就壞掉了，接著表示：「真的是太驚人了，我聲音也沒了。」
在後台受訪時，她再度被問到此事，她抱著獎座說：「我真的認為我在唱『我只是肯尼』的時候就把它（衣服）搞砸了，我對雷恩的表演感到非常驚訝，我就在那裡，我只是正在努力（跳舞），你知道事情發生了。」表示跟著唱跳過程衣服就爆開了。
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