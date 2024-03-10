74歲「鳥來嬤」昔負債千萬又罹癌 近日現蹤大陸驚人嫩照曝光

74歲資深女星「鳥來嬤」吳敏曾以「鳥來伯與十三姨」中的「鳥來嬤」一角走紅，且一演就是11年，「鳥來嬤」封號更成為金字招牌，該劇播畢15年，至今仍讓人津津樂道，但她在當紅之際轉戰政壇落選，加上投資失利，曾負債上千萬，還遭黑衣人追債，淡出螢光幕近8年的她，日前才現身周遊舉辦的「三三姐妹會」，近日又突然現蹤大陸，持續推動觀光旅遊。

吳敏當年一度熱衷政治，曾參選台中市議員落選，接著又因投資失利，負債高達上千萬，後又傳出罹患子宮頸癌，開刀半年後，丈夫離世，人生進入前所未有的低谷，2020年她自創品牌賣素拌麵，但又碰上疫情，只能暫停生意，透露目前擔任台灣觀光聯盟總會總會長，臉書經常曬出到日本多地區和美國旅遊照，近日還到大陸黃山、九寨溝旅遊，遊山玩水的日子，生活過得相當愜意。

吳敏經常透過社群分享近況，去年三八婦女節就曾曬過年輕時的嫩照，而長輩圖免不了搭配好文，提醒自己「不當三瓶」，「年輕時是花瓶， 中年時是醋瓶，老年時是藥瓶」，當時還引來不少好友大讚年輕時的她「美麗的女王」、「水喔」，祝福她「天天活力充沛」。

「鳥來嬤」吳敏到大陸黃山旅遊。圖／摘自臉書

吳敏曬出年輕嫩照，外表甜美可人。圖／摘自臉書

「鳥來嬤」吳敏到九寨溝。圖／摘自臉書

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