女星騷擾「最帥索隆」後失控脫序 驚傳意識不清送醫

日本女星真木陽子近日言行屢屢脫序，她先是在節目上對新田真劍佑大膽示愛，又在直播中情緒失控暴打玩偶。現在她自己發文表示收到死亡威脅，同時已經意識不清住院。

41歲的真木陽子日前被諧星岩橋良昌指控，說她與Hey! Say! JUMP的中島裕翔用空氣槍攻擊他，要求真木陽子公開道歉。真木陽子在Ig直播時，疑似看到這些敏感問題，當場情緒失控摔打手上玩偶，咆哮道：「該看的不看，大家都只想看不該看的。」

事後諧星「好萊塢雜魚師匠」拍影片模仿真木陽子失控狼狽的模樣，讓她成為網友笑柄。但相關影片目前已被設定為不公開，「好萊塢雜魚師匠」經紀公司也發出道歉聲明。

真木陽子明顯身心出狀況，在IG發全黑圖自爆被警察約談，她向粉絲報告「跟警察談完了，我想說我要死了」、「我被一個素未謀面的諧星，用從沒見過的空氣槍打中了」。因為惡搞模仿影片被網路瘋傳，她看到評論留言就崩潰，食不下嚥頻頻作嘔，自嘲「大概沒多久就要死了」。

她文中透露自己收到多起死亡威脅，自己也厭食又厭世，自怨自艾情勒網友：「我究竟是犯了什麼大罪要過著打點滴的生活？如果又有負面留言，我就拔掉點滴。」

隔日一名自稱是真木陽子伴侶的人代她發文，公開她躺在病床上的虛弱病況，表示「她還沒有恢復意識，所以由我來通知大家」。目前這些發文和直播內容都已遭刪除，粉絲擔心真木陽子的身心狀況，希望經紀公司或親友協助她，避免發生憾事。 真木陽子直播時素顏示人。圖／摘自IG 真木陽子伴侶公開她的病床照。圖／摘自IG

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