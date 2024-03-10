快訊

首當其衝！電價審議委員會月底舉行 「大戶中的大戶」將漲最多

山友夜宿「五星級山屋」 登山鞋慘剩1隻腳穿拖鞋苦撐 網怨物品常遭竊、誤取

女星騷擾「最帥索隆」後失控脫序 驚傳意識不清送醫

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
真木陽子開心和「真人版索隆」新田真劍佑合照。圖／摘自IG
真木陽子開心和「真人版索隆」新田真劍佑合照。圖／摘自IG

日本女星真木陽子近日言行屢屢脫序，她先是在節目上對新田真劍佑大膽示愛，又在直播中情緒失控暴打玩偶。現在她自己發文表示收到死亡威脅，同時已經意識不清住院。

41歲的真木陽子日前被諧星岩橋良昌指控，說她與Hey! Say! JUMP的中島裕翔用空氣槍攻擊他，要求真木陽子公開道歉。真木陽子在Ig直播時，疑似看到這些敏感問題，當場情緒失控摔打手上玩偶，咆哮道：「該看的不看，大家都只想看不該看的。」

事後諧星「好萊塢雜魚師匠」拍影片模仿真木陽子失控狼狽的模樣，讓她成為網友笑柄。但相關影片目前已被設定為不公開，「好萊塢雜魚師匠」經紀公司也發出道歉聲明。

真木陽子明顯身心出狀況，在IG發全黑圖自爆被警察約談，她向粉絲報告「跟警察談完了，我想說我要死了」、「我被一個素未謀面的諧星，用從沒見過的空氣槍打中了」。因為惡搞模仿影片被網路瘋傳，她看到評論留言就崩潰，食不下嚥頻頻作嘔，自嘲「大概沒多久就要死了」。

她文中透露自己收到多起死亡威脅，自己也厭食又厭世，自怨自艾情勒網友：「我究竟是犯了什麼大罪要過著打點滴的生活？如果又有負面留言，我就拔掉點滴。」

隔日一名自稱是真木陽子伴侶的人代她發文，公開她躺在病床上的虛弱病況，表示「她還沒有恢復意識，所以由我來通知大家」。目前這些發文和直播內容都已遭刪除，粉絲擔心真木陽子的身心狀況，希望經紀公司或親友協助她，避免發生憾事。

真木陽子直播時素顏示人。圖／摘自IG
真木陽子直播時素顏示人。圖／摘自IG
真木陽子伴侶公開她的病床照。圖／摘自IG
真木陽子伴侶公開她的病床照。圖／摘自IG

相關新聞

女星騷擾「最帥索隆」後失控脫序 驚傳意識不清送醫

日本女星真木陽子近日言行屢屢脫序，她先是在節目上對新田真劍佑大膽示愛，又在直播中情緒失控暴打玩偶。現在她自己發文表示收到...

與新歡沐軒熱戀中 王大陸曬鑽戒網驚「求婚嗎？」

王大陸去年被爆分手「大馬女神」蔡卓宜，之後傳與網美沐軒交往，10日他曬出一枚戒指，網友紛紛猜測他是否要向女友求婚，他則回應兩個表情圖案。

高顏值法國正妹露面了！哥哥竟是超大咖男神

鳳小岳今過36歲生日，昨晚辦「After the show」演唱會跟粉絲同歡，安可時見著老婆Jessie捧著蛋糕跟好友「...

網傳婆婆讓老公「找小三生孩子」 陳喬恩霸氣回應：生不生關你屁事

陳喬恩結婚將滿2年，不外界一直很關注她何時懷孕生子，大陸網上還有各種傳言，甚至有傳婆婆要讓老公找小三生孩子，對此陳喬恩發長文做出回應。 陳喬恩吐露每次看到這種荒唐的言論，常會覺得一頭霧水，以前會

GD傳與小12歲韓國小姐熱戀 本尊首回應

GD（G-Dragon）去年夏天網上就傳出他與小12歲韓國小姐出身的金高恩（音譯）相戀，去年７月兩人被拍到在日本大阪看足球賽，而且從雙方的社群平台的照片

日本演藝圈報喜！小松菜奈生了 平岡祐太也當爸

日本演藝圈報喜！小松菜奈與菅田將暉演員夫妻檔、男星平岡祐太都迎來第一個孩子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。