與新歡沐軒熱戀中 王大陸曬鑽戒網驚「求婚嗎？」

王大陸去年被爆分手「大馬女神」蔡卓宜，之後傳與網美沐軒交往，10日他曬出一枚戒指，網友紛紛猜測他是否要向女友求婚，他則回應兩個表情圖案。

王大陸在IG貼出一枚羊頭造型的鑽戒，有些網友就猜「求婚戒嗎？」、「你結婚嗎？！」隨後王大陸也來留言回應，附上兩個哭笑不得表情圖案。對此，據「三立新聞網」報導，王大陸的經紀人澄清回應，那是品牌送的戒指，並不是求婚戒。

王大陸曬出一枚戒指。 圖／擷自IG

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