高顏值法國正妹露面了！哥哥竟是超大咖男神
鳳小岳今過36歲生日，昨晚辦「After the show」演唱會跟粉絲同歡，安可時見著老婆Jessie捧著蛋糕跟好友「落日飛車」主唱國國一起上台，率近千名歌迷提前替他慶生，鳳小岳笑說：「3個願望送給你們，希望大家越來越心想事成，快速改變的世界快點找到自己的節奏，真的去成為自己想要成為的自己。」
他在台上深情自彈自唱，帶來「心想飛到哪」、「帽子裡的惡魔」等歌曲，並以音樂連結過去的影視作品，尤其前陣子才跟電影「艋舺」的阮經天、蔡昌憲等兄弟合體，以吉他Solo完成「The love Affair that Never Happened」一曲，他說：「這首歌是當年拍『艋舺』的時候裡面那段吉他，畢竟是我的專場，就花點時間把那段歌曲生出來了。」
鳳小岳提到在疫情期間對人生感到迷惘，透過音樂才找到方向，透過音樂拉近與樂迷心的距離，「感謝可以有這個機會來做人，可以做喜歡的東西，因此認識大家」，感性之餘不忘宣傳新電影「人生清理員」，他向大家喊話不要忘記人需要溫度，不管音樂或影視，都盼能讓大家擁有滿滿正能量。
緊接著他則化身吉他手，邀來法國女歌手Sasha擔任嘉賓，Sasha自彈自唱「Through me」、「Breathing dreaming」，歌聲讓人陶醉，隨後1句「Brother」掀起全場熱議，鳳小岳開心笑說：「她是我老妹，沒錯！我同父異母的老妹，非常開心跟大家介紹我的親人，重點是還用音樂分享，超讚 ！」而後兄妹合唱「Fluorescent Adolescent」一曲，首度同台演出默契十足。
▪季芹大口喝掉怪飲料 味道有異才發現是泡澡水反胃想吐
▪被5千人當眾拱「脫衣」 丁噹率性喊「來人」真脫了！
▪小布、阿湯王不見王 命運卻驚人雷同？都和女兒很尷尬
▪金酸莓獎 「小熊維尼」災情慘重 梅根福克斯雙料輸家
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言