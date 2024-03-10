高顏值法國正妹露面了！哥哥竟是超大咖男神

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聯合報／ 記者林士傑／即時報導
鳳小岳以完整樂團編制釋放自己的搖滾魂。圖／SEEN攝影工作室提供
鳳小岳以完整樂團編制釋放自己的搖滾魂。圖／SEEN攝影工作室提供

鳳小岳今過36歲生日，昨晚辦「After the show」演唱會跟粉絲同歡，安可時見著老婆Jessie捧著蛋糕跟好友「落日飛車」主唱國國一起上台，率近千名歌迷提前替他慶生，鳳小岳笑說：「3個願望送給你們，希望大家越來越心想事成，快速改變的世界快點找到自己的節奏，真的去成為自己想要成為的自己。」

他在台上深情自彈自唱，帶來「心想飛到哪」、「帽子裡的惡魔」等歌曲，並以音樂連結過去的影視作品，尤其前陣子才跟電影「艋舺」的阮經天、蔡昌憲等兄弟合體，以吉他Solo完成「The love Affair that Never Happened」一曲，他說：「這首歌是當年拍『艋舺』的時候裡面那段吉他，畢竟是我的專場，就花點時間把那段歌曲生出來了。」

鳳小岳提到在疫情期間對人生感到迷惘，透過音樂才找到方向，透過音樂拉近與樂迷心的距離，「感謝可以有這個機會來做人，可以做喜歡的東西，因此認識大家」，感性之餘不忘宣傳新電影「人生清理員」，他向大家喊話不要忘記人需要溫度，不管音樂或影視，都盼能讓大家擁有滿滿正能量。

緊接著他則化身吉他手，邀來法國女歌手Sasha擔任嘉賓，Sasha自彈自唱「Through me」、「Breathing dreaming」，歌聲讓人陶醉，隨後1句「Brother」掀起全場熱議，鳳小岳開心笑說：「她是我老妹，沒錯！我同父異母的老妹，非常開心跟大家介紹我的親人，重點是還用音樂分享，超讚 ！」而後兄妹合唱「Fluorescent Adolescent」一曲，首度同台演出默契十足。

鳳小岳(前排右起)看見老婆Jessie、落日飛車主唱國國捧蛋糕上台替他慶生，感到驚喜又開心。圖／SEEN攝影工作室提供
鳳小岳(前排右起)看見老婆Jessie、落日飛車主唱國國捧蛋糕上台替他慶生，感到驚喜又開心。圖／SEEN攝影工作室提供

鳳小岳(左)邀來同父異母的妹妹Sasha首度同台演出。圖／SEEN攝影工作室提供
鳳小岳(左)邀來同父異母的妹妹Sasha首度同台演出。圖／SEEN攝影工作室提供

鳳小岳自彈自唱模樣很是深情。圖／Legacy Taipei 吳玥瑢提供
鳳小岳自彈自唱模樣很是深情。圖／Legacy Taipei 吳玥瑢提供

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