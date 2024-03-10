網傳婆婆讓老公「找小三生孩子」 陳喬恩霸氣回應：生不生關你屁事

陳喬恩結婚將滿2年，不外界一直很關注她何時懷孕生子，大陸網上還有各種傳言，甚至有傳婆婆要讓老公找小三生孩子，對此陳喬恩發長文做出回應。

陳喬恩吐露每次看到這種荒唐的言論，常會覺得一頭霧水，以前會氣到要提告，現在則是覺得「真的有人相信這種鬼話嗎？」即將要滿45歲的她，目前生孩子不是她的第一追求，不會覺得沒有生孩子人生就不完整完美，很熱愛享受此刻的自己，「自己的身心靈放在第一位，這個身體和靈魂是我的，我自己作主，我快樂嗎？比別人快樂嗎？重要多了！」最後更忍不住霸氣表示「老娘過得滿爽的哎，生不生關你屁事」。

陳喬恩發長文回應外界關注的懷孕一事。 圖／擷自微博

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