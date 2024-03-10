GD傳與小12歲韓國小姐熱戀 本尊首回應
GD（G-Dragon）去年夏天網上就傳出他與小12歲韓國小姐出身的金高恩（音譯）相戀，去年７月兩人被拍到在日本大阪看足球賽，而且從雙方的社群平台的照片背景，可以看出兩人是在相同地點拍照，甚至去年8月18日GD的生日派對，金高恩也有參加，如今GD方面終於做出回應。
據韓媒「OSEN」報導，GD與金高恩是透過共同友人介紹而認識，金高恩雖然沒有進入演藝圈，不過卻認識不少演藝圈的人士，GD身邊的熟人回應，已向本人確認過，GD與金高恩是朋友關係，兩人並沒有在交往。
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