日本演藝圈報喜！小松菜奈生了 平岡祐太也當爸
日本演藝圈報喜！小松菜奈與菅田將暉演員夫妻檔、男星平岡祐太都迎來第一個孩子。
男星平岡祐太今（9）日透過社群平台宣布了兒子誕生，他公開手寫信，開心表示「很高興家裡迎來新成員，感受到作為父親的責任，會比以前更努力工作，感謝大家支持。」
小松菜奈與菅田將暉也同樣以手寫信方式宣布孩子誕生的喜訊。
夫妻兩開心宣布家中「新生命誕生了」，希望大家今後也能繼續溫暖支持著他們「三口之家」的生活，「將不勝感激」。
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