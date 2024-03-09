日本演藝圈報喜！小松菜奈生了 平岡祐太也當爸

日本演藝圈報喜！小松菜奈與菅田將暉演員夫妻檔、男星平岡祐太都迎來第一個孩子。

男星平岡祐太今（9）日透過社群平台宣布了兒子誕生，他公開手寫信，開心表示「很高興家裡迎來新成員，感受到作為父親的責任，會比以前更努力工作，感謝大家支持。」

小松菜奈與菅田將暉也同樣以手寫信方式宣布孩子誕生的喜訊。

夫妻兩開心宣布家中「新生命誕生了」，希望大家今後也能繼續溫暖支持著他們「三口之家」的生活，「將不勝感激」。

男星平岡祐太迎來第一個孩子。圖／截自IG／yuta_hiraoka_official

松菜奈與菅田將暉夫妻迎來第一個孩子。圖／截自IG／___suda221

松菜奈與菅田將暉夫妻迎來第一個孩子。圖／截自IG／___suda221

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