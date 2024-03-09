快訊

爸驚覺「女兒太美不像自己」偷驗DNA崩潰了…結局神展開

國民黨中常委選舉結果出爐 周典論之女周孟蓉也在當選之列

獨／黃國昌喊「絕對反對」翁柏宗接任NCC主委 理由是這樣

娜塔莉波曼離婚了！編舞師尪偷吃嫩妹 影后煎熬一年「已度過最糟糕時刻」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
娜塔莉波曼（右）與編舞師老公班傑明米爾派德婚姻走到盡頭。圖／路透資料照
娜塔莉波曼（右）與編舞師老公班傑明米爾派德婚姻走到盡頭。圖／路透資料照

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman ）被爆已離婚，外媒曝原因是編舞師老公班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）偷吃嫩妹。

據美媒《People》報導，娜塔莉波曼於去年7月申請離婚，並於上個月在法國辦妥手續，如今已正式結束與班傑明的婚姻關係，娜塔莉波曼方面也證實了此事。

娜塔莉波曼演出電影《黑天鵝》拿下奧斯卡影后，也因該片結識法國導演、編舞師班傑明米爾派德，2人於2012年結婚，育有1子1女。去年6月，班傑明被爆出軌25歲正妹氣候運動家卡蜜拉（Camille Étienne），雖一度傳出班傑明後悔偷吃，夫妻倆曾嘗試著修補關係，但同年8月娜塔莉波曼出席活動時被發現手上已無婚戒，如今則爆出當時就已提出離婚，今正式結束婚姻關係。

而據《People》報導，與夫妻倆相熟的友人表示，一開始對娜塔莉波曼來說真的很艱難，好在朋友一直在她身旁，陪她熬過了最糟糕的時刻。並指出，雖然娜塔莉波曼經歷了痛苦且煎熬的一年，但也變得更堅強，在親友、工作上找到了快樂。

延伸閱讀

夫妻齊心形象崩壞分道揚鑣？ 梅根被猜因「哈利這項行為」惱怒

曾吸毒毀形象！53歲「擋泥板女神」酒井法子真實狀態曝光 網驚呆

網紅馬克媽媽離婚了？突宣告「我是周小姐」吐：好聚好散、不再執著

相關新聞

娜塔莉波曼離婚了！編舞師尪偷吃嫩妹 影后煎熬一年「已度過最糟糕時刻」

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman ）被爆已離婚，外媒曝原因是編舞師老公班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）偷吃嫩妹。

作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤

作家小彤日前因黃疸住院，意外檢查出在胰頭有一個2.3公分的腫瘤，她化驗結果出爐，遺憾罹患惡性腫瘤。

奇軒Tricking成首位破千萬訂閱台灣YTR 昔駁「買數據」網力挺：懂得才懂

YouTuber奇軒推廣極限運動 Tricking，影片形式主打短影音，迅速暴紅，開頻道短短14個月便有770萬人訂閱，更於近日成為台灣首位破千萬訂閱YouTuber。

《櫻桃小丸子》聲優離世！網翻出昔鳥山明手繪「悟空與小丸子互換服裝」：

日本長壽動畫《櫻桃小丸子》主角「小丸子」聲優TARAKO驚傳8日離世，享壽63歲。

鳥山明離世 《七龍珠》聲優野澤雅子追悼：會陪著悟空直到生命盡頭

日本知名漫畫家鳥山明1日因急性硬膜下血腫過世，全球粉絲，業界友人震驚。擔任鳥山明經典作《七龍珠》主角「悟空」一家的聲優野澤雅子也透過事務所發表追悼。

沒有《醉拳》就沒有《七龍珠》！成龍曬合照悼「鐵粉」鳥山明：經典永在

知名日本漫畫家鳥山明驚傳1日因急性硬膜下血腫離世，讓人震驚，各界知名人士發文哀悼，成龍也於社群曬出合照，悼念鳥山明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。