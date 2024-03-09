娜塔莉波曼離婚了！編舞師尪偷吃嫩妹 影后煎熬一年「已度過最糟糕時刻」

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman ）被爆已離婚，外媒曝原因是編舞師老公班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）偷吃嫩妹。

據美媒《People》報導，娜塔莉波曼於去年7月申請離婚，並於上個月在法國辦妥手續，如今已正式結束與班傑明的婚姻關係，娜塔莉波曼方面也證實了此事。

娜塔莉波曼演出電影《黑天鵝》拿下奧斯卡影后，也因該片結識法國導演、編舞師班傑明米爾派德，2人於2012年結婚，育有1子1女。去年6月，班傑明被爆出軌25歲正妹氣候運動家卡蜜拉（Camille Étienne），雖一度傳出班傑明後悔偷吃，夫妻倆曾嘗試著修補關係，但同年8月娜塔莉波曼出席活動時被發現手上已無婚戒，如今則爆出當時就已提出離婚，今正式結束婚姻關係。

而據《People》報導，與夫妻倆相熟的友人表示，一開始對娜塔莉波曼來說真的很艱難，好在朋友一直在她身旁，陪她熬過了最糟糕的時刻。並指出，雖然娜塔莉波曼經歷了痛苦且煎熬的一年，但也變得更堅強，在親友、工作上找到了快樂。

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